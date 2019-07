Personalidades e alunos distinguidos nas comemorações do Feriado Municipal de Seia

A Câmara Municipal de Seia distinguiu ontem, no Feriado Municipal, alunos e pessoas e entidades que se notabilizaram pelo trabalho, dedicação e mérito, nas mais diversas áreas, em prol do desenvolvimento e afirmação do concelho de Seia.

O programa das comemorações do Feriado Municipal teve início com o desfile das Bandas Filarmónicas do concelho pela Cidade, a que se seguiu a atuação destas no CISE – Centro de Interpretação da Serra da Estrela, a antecipar a cerimónia da entrega do Mérito Escolar e das Campânulas de Mérito Municipal.

Este ano a Câmara homenageou com a Campânula de Mérito e Dedicação, Manuel Sousa (a título póstumo) e António Garcia, pelo mérito empresarial, a Climaserra, António Justino Ribeiro, Chão do Rio – turismo de aldeia e Altice Portugal, pelo mérito cultural, Ricardo Cardoso, e com a Campânula de Mérito Desportivo, o atleta Hélio Leonel Vaz.

Nesta data foram igualmente entregues os Prémios de Mérito Escolar a 9 alunos, galardão anualmente atribuído aos melhores alunos de cada ciclo de ensino das escolas do concelho, referente ao ano letivo 2017/2018.

O prémio é constituído por um diploma e um cheque no valor de 300 euros e pretende valorizar o mérito e valorização do esforço e do desempenho individual, procurando criar estímulos e referências, para que os jovens sintam que vale a pena estudar, naquela que também é uma homenagem às escolas e ao seu trabalho.

Assim, do Agrupamento Dr. Guilherme Correia Carvalho foram distinguidos Rodrigo Abrantes Oliveira, pelo 2º ciclo, e Gabriel Costa Batista, pelo 3º ciclo. Do Agrupamento de Escolas de Seia foram premiados, pelo 2º ciclo, José Carlos Ferreira Almeida, Guilherme André Saraiva, aluno do 3º ciclo, e Maria Ferreira Monteiro, pelo ensino secundário. Pela Escola Evaristo Nogueira foi gratificada a aluna do 3º ciclo, Mariana Figueiredo Martins. João Tiago Menezes Ferreira recebeu o prémio referente ao ensino artístico especializado em música, pelo Conservatório de Música de Seia. Nuno Manuel Borges Baptista foi distinguido pela Escola Profissional da Serra da Estrela e Beatriz Sanches Lopes pela Escola Superior de Turismo e Hotelaria – IPG.

Esta é também a ocasião anual para evidenciar pessoas, empresas e instituições que, através do seu esforço, trabalho, dedicação e mérito, deram um contributo relevante, nas mais diversas áreas, para o desenvolvimento e afirmação do concelho de Seia.

Assim, pela atividade empresarial desenvolvida, a autarquia atribuiu quatro Campânulas de Mérito Empresarial. A primeira distinção referiu-se à Altice Portugal, pelo seu contributo para a construção da sociedade da informação e acesso às tecnologias de informação e comunicação, nomeadamente o investimento na criação de infraestruturas de fibra ótica de nova geração na região da serra da Estrela. Este projeto de conetividade assume especial importância no turismo, na cultura e na promoção da inclusão social, na medida em que favorece as condições de competitividade e desempenho das empresas, com reflexos na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

No mérito empresarial, a autarquia distinguiu ainda a Climaserra, uma empresa cuja prestação tem vindo a ser revelada pelo IAPMEI, com os galardões de PME Líder e, mais recentemente, PME Excelência, destacando-se a qualidade do seu desempenho económico-financeiro. A Climaserra tem vindo a destacar-se de forma gradual e eficiente nos projetos de internacionalização, constituindo-se como uma referência no mercado nacional.

Pela sua diferenciação e sucesso, o Município também agraciou o Chão do Rio – turismo de aldeia, um projeto turístico de sucesso desenvolvido por Catarina Vieira em Travancinha. Distinguido recentemente na categoria de Sustentabilidade Ambiental pela AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, o projeto, pela sua qualidade, constitui mais um fator de atração do concelho.

O último galardão em torno do Mérito Empresarial foi concedido a António Justino Ribeiro. Homem de causas, investigador, historiador, gestor e empresário, que nunca perdeu a ligação à terra que o viu nascer, aos 73 anos está a desenvolver um importante projeto de investimento no concelho, através da Sociedade Agrícola da Quinta do Castelão (em Pinhanços).

A Câmara Municipal homenageou ainda, com a Campânula de Mérito e Dedicação, Manuel de Almeida Sousa (a título póstumo), ilustre cidadão que dedicou parte da sua vida a Seia e ao concelho, nas áreas social, educativa, cultural e política; e António José Abrantes Garcia, alfaiate de coração, atividade à qual sempre se dedicou, mantendo viva a tradição dos trajes de pastores da serra da Estrela.

Por sua vez, evidenciando a aposta do Município na cultura, como fator de desenvolvimento e na valorização, em particular, do trabalho dos criadores locais, a Câmara Municipal distinguiu Ricardo Cardoso, artista plástico e atual presidente da Associação de Artes e Imagem de Seia, com a Campânula de Mérito Cultural.

No domínio desportivo, o Município condecorou Hélio Leonel Correia Vaz, atleta do Sport Lisboa e Benfica e campeão nacional em 2017 e 2018, nos 110 metros barreiras, foi terceiro classificado na Taça da Europa de Nações em 2017 e, entre outras marcas, ocupa o sétimo lugar português no ranking de sempre nos 60 metros barreiras.

No âmbito da cerimónia das Comemorações do Feriado Municipal, decorreu igualmente a tomada de posse do Provedor do Munícipe, Luciano Amaral Dias, a que se seguiu o anúncio público dos 10 vencedores da 4ª edição do Orçamento Participativo.