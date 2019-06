Peticionários do IC26 ouvidos na Comissão Parlamentar

O Grupo de Cidadãos que assinou a petição sobre o IC26, lançada no início de 2018, e que tem como primeiro subscritor Cristiano Coelho, será ouvido na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas no próximo dia 27 de junho.

A audição decorrerá às 14 horas e tem como objetivo o esclarecimento dos Deputados dos vários Grupos Parlamentares que, posteriormente, podem apresentar projetos de resolução ou projetos de lei sobre este assunto.

A petição em causa, com 1135 assinaturas, solicita ao Governo que avance com a construção do IC26 (itinerário que ligaria os concelhos de Moimenta da Beira, Sernancelhe, Tarouca, Lamego e Trancoso), como forma de quebrar o isolamento de vários municípios e de devolver competitividade às empresas que passariam a ter uma rápida ligação entre a A24 e o IP2.

Segundo o ex-Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, em resposta aos deputados, esta é uma obra que pode custar até 275 milhões de euros, caso seja concretizada na sua totalidade e não apenas no troço a que se refere a petição.