Pilotos oficiais da BirelArt Portugal em Viseu

Decorreu este fim de semana, no Palácio do Gelo Shopping, em Viseu, uma exposição de karts que serviu de mote à apresentação do jovem piloto Tomás Rodrigues e do seu colega de equipa Salvador Trindade, ambos pilotos oficiais da BirelArt Portugal.

Na apresentação esteve o presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques, que deixou uma palavra amiga e de incentivo aos jovens pilotos que no próximo mês iniciam o Campeonato Rotax de Karting. O Clube Automóvel de Viseu fez-se também representar pelo seu presidente, Ruben Lopes. Outras presenças notadas foram os representantes do Palácio do Gelo Shopping, da Quinta de Lemos, dos Móveis Oliveira e do Kartódromo de Vila Nova de Paiva patrocinadores oficiais do Tomás Rodrigues.

Quando questionado sobre quais são as suas expetativas para a época que agora se inicia, Tomás Rodrigues disse estar muito ansioso por começar a correr. “A responsabilidade vai ser muito grande, pois vou correr por uma equipa oficial com tudo aquilo que tem de bom, mas também de exigente. A BirelArt é a maior e melhor equipa do campeonato e isso traz muitas responsabilidades. Quero agradecer às centenas de pessoas que foram ver a exposição e me deram uma palavra de apoio, bem como aos meus patrocinadores. Prometo tudo fazer para vos dar alegrias.”

O Campeonato Rotax tem o seu início o próximo mês, no Kartódromo Internacional de Braga, e engloba mais 5 provas a serem disputadas em Fátima, Viana do Castelo, Bombarral, Baltar e Portimão. O vencedor de cada categoria terá acesso às Finais Mundiais que este ano terão lugar em Portimão.