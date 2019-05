PINHA D’OURO é candidato às 7 Maravilhas Doces de Portugal®

O pastel “PINHA D’OURO” está entre os doces candidatos às 7 Maravilhas Doces de Portugal®.

A decisão foi tomada pelo Painel de Especialistas que, entre as 907 candidaturas apurou 420, entre as quais a de Carregal do Sal que candidatou, à categoria Doces de Inovação, o pastel eleito na Feira da Pinha e do Pinhão, confecionado pela Padaria Confeitaria Salinas.

A iguaria alicerça riquezas do Concelho, diretamente associadas a produtos endógenos – o pinhão, e práticas ancestrais de uso desses recursos, apelando e perpetuando origens e memórias de valores que o tempo jamais apagará.

A “PINHA D’OURO” passou a primeira fase eliminatória do concurso e está agora entre os 420 candidatos às 7 Maravilhas Doces de Portugal®.