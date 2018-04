Pinhel assinala Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com visitas a aquedutos subterrâneos

No Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, dia 18 de abril (quarta-feira), o Município de Pinhel volta a promover visitas ao aqueduto subterrâneo situado na Parada Coronel Lima da Veiga, frente à Casa da Cultura.



Os aquedutos subterrâneos de Pinhel, que fizeram e fazem os encantos de miúdos e graúdos, nada têm a ver com as passagens secretas associadas às lendas de frades e de freiras, mas tão somente à necessidade de canalizar água.

Ciente da importância deste património e do seu potencial turístico, o Município de Pinhel tem procurado aprofundar o conhecimento destes aquedutos, promovendo a limpeza e exploração de alguns troços que, no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, irão estar abertos ao público, estando também prevista a organização de visitas dirigidas ao público escolar.

Para conhecimento e divulgação, junto enviamos informação alusiva à iniciativa, assim como fotografias de arquivo.