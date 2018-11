Pinhel e Guijuelo preparam geminação

E se de repente lhe oferecerem um bom vinho de Pinhel acompanhado de um delicioso presunto de Guijuelo… É bem provável que daqui em diante encontre esta combinação única numa ocasião especial, seja em território português ou espanhol, seja em qualquer parte do mundo onde Pinhel e Guijuelo se encontrem a promover o protocolo de geminação que está em curso tendo em vista o “hermanamiento” da cidade de Pinhel (Beira Interior – Portugal) com Guijuelo (Salamanca – Espanha). Reforçar os laços de amizade e de cooperação que o Município de Pinhel e o Ayuntamiento de Guijuelo têm vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos é o principal objetivo deste passo que, a médio e longo prazo, espera ver consolidadas e reforçadas as relações entre as instituições signatárias, mas também entre as gentes de Pinhel e de Guijuelo e, de modo particular, entre os agentes económicos que, de um lado e outro da fronteira, são produtores do Vinho de Pinhel e do Presunto de Guijuelo, dois produtos de qualidade ímpar, que “casam” na perfeição e que podem, de agora em diante, surgir acompanhados na promoção destes dos territórios de fronteira. O documento que irá servir de base à efetivação da geminação foi aprovado pelo Executivo da Câmara Municipal de Pinhel, em reunião ordinária realizada a 8 de novembro, o que também já tinha acontecido em finais de setembro em Guijuelo. Quanto à assinatura oficial do protocolo de geminação / hermanamiento, será feita em cerimónia pública, em data a anunciar, em Pinhel e também em Guijuelo. Na foto: Francisco Julian Ramos Manzano, Alcalde/Presidente do Ayuntamiento de Guijuelo, e Rui Ventura, Presidente da Câmara Municipal de Pinhel.