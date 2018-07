Pinhel | Museu à Noite e Caminhos com História

O Museu à Noite de julho traz a Pinhel o tema das Comunidades Ciganas, numa abordagem a cargo de Cátia Azevêdo, do Núcleo Distrital da Guarda da EAPN Portugal / Rede Europeia Anti-Pobreza.

A iniciativa vai ter lugar na Torre Sul do Castelo de Pinhel, dia 26 de julho (quinta-feira), às 21.00h, seguindo-se a inauguração da exposição “O Singular do Plural”, uma mostra da EAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza que traz a Pinhel um conjunto único de Rostos de Pessoas da Comunidade Cigana.

No que diz respeito aos Caminhos com História, agendados para o último domingo do mês de julho (dia 29), têm como destino a Freguesia de Lamegal, pelo que os participantes vão ter oportunidade de visitar a Ermida de Nossa Senhora da Menina (fora da povoação) e, também, de percorrer as tortuosas ruas da antiga Vila Medieval do Lamegal. A iniciativa inclui ainda uma visita ao Museu Etnográfico do Lamegal.

Para esta atividade, as inscrições são gratuitas mas obrigatórias, estando a saída prevista para as 9h00, junto à Câmara Municipal.