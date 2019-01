Piscinas Municipais de Viseu abertas todos os dias

Alargamento do horário com efeitos a partir de 4 de fevereiro. Presidente da Câmara destaca o “reforço das condições de prática e de acesso a todos os viseenses”

As Piscinas Municipais de Viseu, localizadas no Parque do Fontelo, passam a estar abertas sete dias por semana, já a partir do próximo dia 4 de fevereiro. Recorde-se que até agora, o complexo de piscinas estava encerrado ao público à segunda-feira.

Esta alteração decorre da integração, desde o passado dia 1 de janeiro, desta instalação desportiva na gestão direta do Município de Viseu, através da sua Divisão de Desporto e Juventude.

“Com esta medida, melhoramos as condições de prática e de acesso a todos os viseenses”, refere o Presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques, salientando que com esta opção se prevê “impactos diretos no aumento do número de utentes das piscinas, atualmente com uma média de 12.000 acessos/mês”.

Com o funcionamento sete dias por semana, também se dá resposta a uma procura crescente desta tipologia de equipamentos por escolas, associações, pessoas individuais, aos vários programas e projetos municipais que aí se desenvolvem, como são a Atividade Sénior e a Escola Municipal de Natação.

Assim, a partir da próxima segunda-feira, os horários de funcionamento passam a ser das 08h00 às 22h00, de segunda a sábado, e das 08h00 às 12h00, aos domingos.

Os contactos preferenciais para marcações passam a ser o email fontelo@cmviseu.pt ou os contactos telefónicos 232 439 720 e 232 427 485.