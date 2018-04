Pódio para Mundão no XIII Torneio Aberto de Ténis de Mesa da “Cidade de Lourosa”

Devido a compromissos noutras competições, a delegação da APEE AE Mundão esteve reduzida aos seus infantis, mas não foi por isso que deixou de brilhar.

As infantis Filipa Cardoso, Matilde Pina e Sofia Cardoso, integradas em grupos com adversárias com ranking bem superior e apesar de se baterem bravamente, não conseguiram passar a fase de grupos.

Bem diferente foi a prova dos Pedro’s (Amorim e Pereira). Depois de passarem a fase de grupos com distinção, mantiveram a qualidade de jogo no mapa final. Após deixarem pelo caminho adversários de renome e teoricamente favoritos, o emparelhamento ditou o confronto entre o Pedro Amorim e André Cruz do Núcleo de Valongo, atleta que viria a vencer este torneio.

O destaque vai para Pedro Pereira que atingiu as meias finais. Aí bateu-se estoicamente até ao último ponto, deixando fugir a passagem à final por uma “unha negra”, ao perder com o Tiago Olhero do Arrabães por 3-2, com 11/9 no último set!

Sem dúvida, o confirmar da boa forma que os atletas da APEE AE Mundão têm vindo a demonstrar.