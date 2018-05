PÓDIO PARA RITA FIGUEIREDO das «ESCOLINHAS do RIBEIRINHOS»

Realizou-se no dia 5 de Maio, em Macedo de Cavaleiros a Fase Nacional do KM Jovem, onde a Associação de Atletismo de Viseu esteve representada através de três atletas (M) e três atletas (F), acompanhados pelo Responsável Técnico Regional Prof. Raimundo Esteves – Prof. José Pedro ACR de Cambra e pela Coordenadora / Treinadora das «ESCOLINHAS de ATLETISMO do GDR» Prof. Fátima Neves. Estiveram presentes 19 Associações da Modalidade, que totalizaram 106 atletas, sendo 52 (F) e 54 (M).

Depois da vitória conseguida em Santa Maria da Feira a Rita Figueiredo do (RIBEIRINHOS) obteve a segunda posição com a magnífica marca de 3.00,61´´,

que passa a constituir novo recorde da A.A.V. O recorde de Infantis nesta distancia ainda lhe pertence, com a marca de 3.13,57´´ datado de 12/03/2016.

Esta corrida foi controlada a cada metro da pista e esteve muito perto de alcançar o triunfo, pois trabalhou para isso e ficou a escassos treze segundos do primeiro lugar do pódio. Assim, o primeiro lugar foi para Beatriz Pereira da A.A.Porto com 2.59,48´´, o segundo para RITA FIGUEIREDO da A.A.Viseu com 3.00,61´´ e o terceiro lugar para Ana Marinho da A.A.Braga com o tempo de 3.01,92´´.

O.Coelho