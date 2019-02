POLDRA convida artistas a proporem obras para a Mata do Fontelo (Viseu)

Abriu ontem e até 7 de Abril, uma open call para ocupar a Mata do Fontelo em Viseu com propostas de arte em espaço público. O foco está na vertente escultórica e todos os interessados, independentemente da nacionalidade, poderão participar.

A iniciativa parte do POLDRA – Public Sculpture Project Viseu, que em 2018 começou um circuito implantado nessa mesma Mata com obras de três artistas convidados: Cristina Ataíde (PT), Neeraj Bhatia (CAN) e Pedro Pires (AGO). A atividade, que tem o financiamento do programa Viseu Cultura (Linha Animar), continua em 2019 com outros convidados e ainda o vencedor da presente Open Call. O objetivo da implantação destas obras site-specific é o de reinventar e reinterpretar o espaço que ocupam, promovendo uma interação entre o visitante e os locais de implantação.

A proposta selecionada será uma decisão do Júri composto por João Dias (Diretor Artístico do POLDRA), Jorge Sobrado (Vereador da Cultura e Turismo do Município de Viseu), Emília Ferreira (Diretora do Museu Nacional de Arte Contemporânea), Stella Ioannou (Codiretora do Festival “Sculpture in the City”) e Cristina Ataíde (Artista Plástica).

Para a realização da obra, a proposta escolhida terá um apoio total potencial de 3000€, valor dividido entre fee de autor, apoio à produção e viagens. O regulamento e todos os detalhes para a participação estão disponíveis em www.poldra.com/open-call