POLITÉCNICO DE VISEU INAUGURA CENTRO LOCAL DE APOIO À INTEGRAÇÃO DE MIGRANTES

Na próxima sexta-feira, dia 9 de agosto, o Instituto Politécnico de Viseu (IPV) inaugura um Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM), que irá funcionar nos Serviços Centrais desta instituição de ensino superior.

Na cerimónia oficial de inauguração, marcada para as 11h30, será assinado o acordo de cooperação entre o IPV, representado pelo Presidente, João Monney Paiva, e o Alto Comissariado para as Migrações, I.P. (ACM, IP), representado por Romualda Nunes Fernandes, Vogal do Conselho Diretivo do ACM. A sessão contará ainda com a presença e intervenção da Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro.

A implementação desta nova estrutura, que integrará a Rede dos CLAIM, vai garantir no concelho de Viseu funções de acolhimento, informação e apoio aos cidadãos migrantes.