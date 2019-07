Ponta de lança hondurenho Rubilio Castillo assina pelo Tondela

O avançado hondurenho Rubilio Castillo, proveniente do Saprissa, da Costa Rica, assinou pelo Tondela até junho de 2022, anunciou hoje a SAD do clube da I Liga portuguesa de futebol.

“O ponta de lança hondurenho, de 27 anos, é internacional pelo seu país, tendo estado recentemente na Gold Cup, onde em três encontros marcou dois golos”, destaca o comunicado do Tondela.

O clube beirão conta que Rubilio Castillo, conhecido por Rubigol, chega aos ‘auriverdes “depois de ter apontado 117 golos em sete temporadas, assinando um contrato válido até junho de 2022”.

Rubilio Castillo junta-se a Pepelu, Jonathan Toro, Richard Rodrigues, Filipe Ferreira, Philipe Sampaio, Manu Sánchez, Bruno Wilson, João Vigário e Yohan Tavares no lote de reforços do clube beirão, treinado esta temporada pelo espanhol Natxo González, que conta ainda com Ruben Fonseca, proveniente da formação.