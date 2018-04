POPULAR INATEL NA RUA – VISEU 29, 30 de abril e 1 maio de 2018

A Fundação INATEL promove, em 2018, a 3ª edição PoPular – INATEL na Rua, uma iniciativa que pretende divulgar as práticas culturais tradicionais, no cumprimento da sua missão e enquanto entidade consultora da UNESCO para a salvaguarda do património cultural imaterial. Do teatro à dança, da música à etnografia, o PoPular – INATEL na Rua contará com a participação de Centros de Cultura e Desporto INATEL (CCD), veículos do trabalho associativo desempenhado por milhares de cidadãos que se dedicam à valorização e divulgação da cultura tradicional.

Nos próximos dias 29, 30 de abril e 1 de maio, Viseu será o palco do POPular INATEL na Rua.

No dia 29 pelas 21h, na Praça da República, terá lugar o espetáculo Ópera na Rua – O lírico no Quotidiano, um inédito com professores e alunos da Associação Música e Artes do Dão.

No segundo dia, 30 , pelas 22h, o emblemático Mercado 2 de Maio recebe aMúsica Tradicional Portuguesa com o Grupo de Cantares Alafum.

A fechar o PoPular – INATEL na Rua, no Mercado 2 de Maio e durante todo o dia, decorre a Feira à Moda Antiga, um produção do Centro Cultural Distrital de Viseu. Pelas 10h30, a Zunzum dedica a manhã aos mais novos com palhações, pinturas faciais e muitas brincadeiras. Ao início da tarde, a Cultura Popular estará em destaque no palco através do folclore e música, com a participação dos Ranchos Folclóricos de Mundão e Torredeita, a Tuna Regional de Orgens e as Concertinas do Vale de Bestança.

Os três dias contam com muita animação de rua com os Viriatu’s, Filarmónica Cabanas de Viriato e o Centro Cultural ASDREQ.

POPular – Inatel na Rua é uma iniciativa da Fundação INATEL e que conta com a parceria institucional do Município de Viseu e apoio da Região de Turismo do Centro.

PROGRAMA

29, 30 abril e 1 maio – Viseu

29 de abril | Domingo

16h às 18h30 | Abertura do Popular | Praça da República e Ruas do Centro Histórico

“Músicos à Solta” | Os Viriatu´s

“Toques no Rossio” | Filarmónica de Cabanas de Viriato

21h | Ópera na Rua – O Lírico no Quotidiano | Praça da República

AMAD – Associação Música e Artes do Dão

30 de abril | Segunda

19h | Arruada de bombos | Ruas do Centro Histórico

Grupo Cultural da ASDREQ

22h | Música Tradicional Portuguesa | Mercado 2 de Maio

Grupo de Cantares ALAFUM

1 de maio | Terça

9h às 19h00 | FEIRA À MODA ANTIGA | Mercado 2 de Maio

Centro Cultural Distrital de Viseu

10h30 | MANHÃ INFANTIL | Palhaços, Pinturas Faciais e Brincadeiras | Mercado 2 de Maio

Zumzum Associação Cultural

15h | FOLCLORE E TRADIÇÕES | Mercado 2 de Maio

Rancho Folclórico de Mundão |Rancho Folclórico de Torredeita

Tuna Regional de Orgens | Concertinas do Vale de Bestança