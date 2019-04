“Por ti, Saúde passo a passo” convida à adoção de um estilo de vida saudável

Todas as segundas-feiras, do mês de abril, serão dias de caminhadas abertas a toda a população do concelho de Oliveira de Frades. Com o intuito de potenciar a atividade física e a adoção de um estilo de vida saudável, a ação quer consciencializar para a promoção da saúde e prevenção do cancro.

Durante o mês de abril, o Grupo de Voluntariado Comunitário de Oliveira de Frades da LPCC promove, todas as segundas-feiras, uma caminhada, pelas 20h e cuja concentração se realiza junto à Câmara Municipal de Oliveira de Frades.

A iniciativa “Por ti, Saúde passo a passo” pretende sensibilizar a comunidade para a adoção de um estilo de vida saudável, como forma de promoção da saúde e prevenção do cancro, bem como divulgar a LPCC e os serviços de apoio ao doente oncológico e família.

A participação é gratuita.