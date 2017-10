Portugal derrotou a Roménia no primeiro jogo do “II Torneio Internacional de Andebol Terras do Demo”

Em Moimenta da Beira, num pavilhão ao rubro e a rebentar pelas costuras, a seleção portuguesa de andebol derrotou a poderosa congénere romena por 29-24, no primeiro de dois jogos do “II Torneiro Internacional de Andebol Terras do Demo” disputado esta quarta-feira, 25 de outubro. O segundo confronto será realizado na sexta-feira, 25 de outubro, às 21 horas, com transmissão em direto no “Porto Canal”. Importa sublinhar que a seleção da Roménia é uma das melhores do mundo, a terceira com melhor historial: quatro vezes campeã do mundo e duas vezes terceira classificada.

Neste jogo de estreia a seleção lusa foi a primeira a marcar e esteve quase sempre em vantagem. Ao intervalo vencia por 13-11 e a meio da segunda parte por 19-15.

Os golos portugueses foram marcados por: Pedro Portela (2), Gilberto Duarte (4), Carlos Martins (3), Rui Silva (2), Jorge Silva (3), Edmilson Araújo (1), Fábio Antunes (8), Wilson Davies (1), Fábio Magalhães (2), Daymaro Salina (1) e Alexis Borges (2).

E os golos romenos por: Gabriel Burlacu (4), Gabriel Bujor (2), Demis-Cosmin Grigoras (1), Valentin Marian Ghionea (3), Ramon Alin Somlea (1), Andra Szasz (1), Vencel Csoh (3), Luliu Alexandru Csepreghi (1), Javier Humet (2), Adrian Rotaru (2), Cristian Fenici (2), Chike-Osita Onyejekwe (1) e Roland Thalmaier (1).

Os dois jogos do “II Torneio Internacional de Andebol Terras do Demo” servem de preparação para a qualificação europeia de acesso ao play-off para o Campeonato do Mundo de 2019. Neste play-off a seleção portuguesa terá como adversárias as formações da Polónia, Chipre e Kosovo.

O torneio está inserido num programa de estágio mais alargado que a seleção portuguesa cumpre em Moimenta da Beira, e que teve início no domingo passado, 22 de outubro, terminando no próximo sábado, 28 de outubro. Estágio carregado de treinos intensivos abertos ao público.