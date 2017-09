Portugal recebe maior exposição de esculturas de sempre Viseu é um dos 20 locais selecionados pelo escultor alemão Robert Schad

Atualmente 57 esculturas imponentes enriquecem a paisagem portuguesa de norte a sul e de este a oeste. Robert Schad, o autor da Cruz Alta de 34 metros do Santuário de Fátima, escolheu 20 locais para o seu “Percurso Lusitano”. Trata-se de «estruturas em aço maciço vermelho de barras quadradas com uma secção constante de 10 centímetros por 10 centímetros. As esculturas criam um itinerário pelo país», explica Robert Schad e acrescenta: «Escolhi sítios tipicamente portugueses, onde se sente a alma lusa. Escolhi vilas e cidades e todos os locais são igualmente importantes. Em conjunto, constituem o Percurso Lusitano para o qual quero convidar as pessoas a ver e descobrir de novo locais conhecidos e a refletir sobre o diálogo entre a escultura e o meio envolvente. As minhas esculturas são visitantes que fazem perguntas ao espaço em que se inserem. Para desenvolver a sua presença precisam de espaço físico e psíquico.»

O “Percurso Lusitano” é a maior exposição de esculturas de sempre em Portugal e umas das maiores exposições itinerantes do mundo. Em abril de 2018 vai seguir para a Alemanha, o pronto de partida do projeto em 2011. A exposição fez escala na Áustria, na Itália e em França. «Queria integrar Portugal no projeto porque devo muito a este país, a nível pessoal e profissional. Comecei a minha carreia em Portugal, em 1980, e tenho a minha segunda residência em Chamosinhos, Vila Nova de Cerveira, há 35 anos», informa Robert Schad que nasceu em 1953 em Ravensburg/ Alemanha e que vive em Larians/ França.

Os locais da exposição:

1 – Mosteiro de Sanfins, Friestas

2 – Município de Valença do Minho, Fortaleza

3 – Município de Vila Nova de Cerveira

4 – Município de Santo Tirso

5 – Quinta das Camélias, Fornelos

6 – Vila Chã

7 – Município da Maia

8 – Canidelo

9 – Praia de Valadares

10 – Gulpilhares / Praia de Miramar

11 – Praia da Granja

12 – Têdo / Santo Adrião

13 – Município de Viseu

14 – Santuário de Fátima

15 – Casino Estoril

16 – Município de Cascais

17 – Castelo de Evoramonte

18 – Município de Estremoz

19 – Castelo de Veiros

20 – Quatro Estradas, Freguesia de Tavira