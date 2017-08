Portugal sagra-se Campeão Europeu de Sub17 Femininos Divisão B

Foi com uma vitória muito suada, sobre a Lituânia, que Portugal conquistou, ontem, o título de Campeão Europeu de Sub17 Femininos Divisão B, em Klaipeda, na Lituânia. Para além do título europeu, Portuga garante, assim, a subida de escalão e a presença no próximo principal Campeonato da Europa de Sub17 e, também, de Sub19 Femininos, em 2019.

Com casa cheia, num ambiente de festa que Portugal e a anfitriã Lituânia entraram em campo para disputar a tão desejada final do Europeu de Sub17 Femininos Divisão B. O jogo começou muito equilibrado, com a guarda-redes Luísa Cortes a defender um livre de sete metros e, na resposta, Portugal passou, pela primeira vez, para a frente do marcador (2-1). O jogo prosseguiu com grande equilíbrio e sucessivos empates. Com treze minutos decorridos, as lusas conseguiram, pela primeira vez, uma vantagem de dois golos (6-4), que durou até aos 16 minutos, mas Portugal sofreu três golos sem resposta e a Lituânia, aos 17 minutos, deu a volta ao marcador (7-8). O apoio à nossa selecção fazia-se ouvir, das bancadas a reacção lusa não tardou e Portugal recuperou a liderança (9-8). Até ao final da primeira parte, o equilíbrio voltou a ser nota dominante da partida e Portugal saiu para o intervalo a perder por 13-14.

Portugal não reentrou bem no jogo e a Lituânia aproveitou todas as perdas de bola e falhas da nossa

selecção para sair rápido para o ataque e aumentar a diferença no marcador, que chegou a ser de cinco

golos (14-19). As comandadas de Carlos Pires não conseguiam encontrar as melhores soluções para passar

pela defesa lituana, com jogadoras bastante altas; mas o seleccionador nacional alterou o sistema defensivo, criando mais dificuldades à Lituânia, que cometia mais falhas técnicas e Portugal conseguiu recuperar e chegar, novamente, à igualdade, a 20 golos, aos 48 minutos, deixando novamente tudo em aberto até ao final da partida. Aos 53 minutos, Eulália Silva não desperdiçou o livre de sete metros que voltou a dar o comando do marcador a Portugal – que fez um parcial de 3-0 e, a dois minutos do fim, ganhava por 25-22. A Lituânia reduziu para a diferença mínima, mas, com treze (longos) segundos para jogar, Portugal já não deixou escapar a vitória, por 25-24.

Beatriz Sousa foi a MVP de Portugal e, ainda, a melhor marcadora, com 9 golos, nesta final. O boletim de jogo pode ser aqui consultado, em anexo.

No final do Campeonato da Europa de Sub17 Femininos Divisão B, Carlos Pires começou por dizer

que “tínhamos um objectivo, que era ir para o grupo principal, porque é lá que o Andebol feminino tem

de estar. Sabíamos q íamos ter de lutar por isso e elas foram sérias desde o início dos estágios e

estiveram sempre mentalmente preparadas para isto e nem sempre é fácil manter a concentração em

tanto tempo de estágio. Foram inexcedíveis”, elogia o seleccionador nacional.

Sobre a final com a Lituânia, testemunhou que “foi um jogo de emoções, de altos e baixos, onde às vezes

alguns nervos nos impediram de tomar as melhores opções. O adversário era forte, com uma grande

mais valia e gente muito competente que queria o mesmo que nós. Estivemos a perder por cinco,

depois mudamos a defesa de 5-1 para 6-0 e ganhámos consistência, mas tivemos muitas exclusões

que conseguimos gerir. Usar 7 para 6, na parte final, também resultou”, explicou Carlos Pires.

“Elas estão de parabéns, os clubes e treinadores delas também estão, porque é quem trabalha com

elas durante o ano. Agora é tempo de festejar, descansar e preparar para o que aí vem”, refere o

treinador, recordando ainda que “esta é uma dupla vitória, extremamente importante e tinha mais esse

peso, porque deu acesso ao principal Europeu de Sub17, para a próxima geração e para o Europeu de

Sub19, para esta”, explica.

BEATRIZ SOUSA É A MVP DO EUROPEU

Beatriz Sousa foi considerada a MVP (Most Valuable Player) do Europeu de Sub17 Femininos Divisão B,

prémio que acumulou com o de Melhor Lateral Direita.

Portugal teve, ainda, mais uma representante no sete ideal, com Catarina Mota a receber o prémio de Melhor Ponta Esquerda.

MIGUEL LARANJEIRO: “ORGULHO E SATISFAÇÃO”

O Presidente da Federação de Andebol de Portugal não quis deixar de destacar esta grande conquista do

Andebol feminino: “Foi com grande orgulho e satisfação que assistimos a esta presença da nossa

Selecção no Europeu da Lituânia. Um grande resultado, que demonstra o trabalho desenvolvido. Só

com muito esforço, alma e dedicação é que é possível chegar a este resultado. O Andebol feminino

está de parabéns e é mais que merecida esta passagem à principal divisão europeia de Sub17”,

evidenciou Miguel Laranjeiro, que deixou ainda uma mensagem de “Parabéns a todas as atletas e equipa

técnica”.

Campeonato da Europa de Sub17 Femininos Divisão B (horas em Portugal continental)

Grupo A

14.08.2017, 11:00 – Portugal : Itália, 43:19 (26:11)

14.08.2017, 13:00 – Turquia : Geórgia, 45:20

15.08.2017, 11:00 – Itália : Bielorrússia, 20:22

15.08.2017, 13:00 – Geórgia : Portugal, 11:48 (4:26)

16.08.2017, 11:00 – Bielorrússia : Turquia, 37:37

16.08.2017, 13:00 – Itália : Geórgia, 38:16

18.08.2017, 11:00 – Bielorrússia : Geórgia, 29:16

18.08.2017, 13:00 – Turquia : Portugal, 25-40 (10-22)

19.08.2017, 11:00 – Turquia : Itália, 37:28

19.08.2017, 13:00 – Portugal : Bielorrússia, 31:24 (19:12)

Classificação Geral – Grupo A

1º – Portugal, 8 pontos

2º – Turquia, 5 pontos

3º – Bielorrússia, 5 pontos

4º – Itália, 2 pontos

5º – Geórgia, 0 pontos

Grupo B

14.08.2017, 15:00 – Ucrânia : Letónia, 39:14

14.08.2017, 17:30 – Finlândia : Grã-Bretanha, 36:18

15.08.2017, 15:00 – Grã-Bretanha : Ucrânia, 18:35

15.08.2017, 17:00 – Letónia : Lituânia, 12:42

16.08.2017, 15:00 – Letónia : Grã-Bretanha, 22:29

16.08.2017, 17:00 – Lituânia : Finlândia, 26:19

18.08.2017, 15:00 – Finlândia : Ucrânia, 26:22

18.08.2017, 17:00 – Lituânia : Grã-Bretanha, 42:22

19.08.2017, 15:00 – Finlândia : Letónia, 28:19

19.08.2017, 17:00 – Ucrânia : Lituânia, 21:28

Classificação Geral – Grupo B

1º – Lituânia, 8 pontos

2º – Finlândia, 6 pontos

3º – Ucrânia, 4 pontos

4º – Grã-Bretanha, 2 pontos

5º – Letónia, 0 pontos

20.08.2017, 09:00 – 9º/ 10º lugar – 5A : 5B – Geórgia : Letónia, 23:20

20.08.2017, 11:00 – 7º/ 8º lugar – 4A : 4B – Itália : Grã-Bretanha, 36:13

20.08.2017, 13:00 – 5º/ 6º lugar – 3A : 3B – Bielorrússia : Ucrânia, 27:17

20.08.2017, 15:00 – 3º/ 4º lugar – 2A : 2B – Turquia : Finlândia, 32:26

20.08.2017, 17:00 – Final – 1A : 1B – Portugal : Lituânia, 25:24 (13:14)

Classificação Geral

1º – PORTUGAL

2º – Lituânia

3º – Turquia

4º – Finlândia

5º – Bielorrússia

6º – Ucrânia

7º – Itália

8º – Grã-Bretanha

9º – Geórgia

10º – Letónia