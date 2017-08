Posto de emergência médica será uma realidade em Vila Nova de Paiva

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Paiva, representada pelo Presidente, Domingos Frias, assinou no passado dia 28 de julho, um protocolo com o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para a aquisição de uma ambulância de socorro, para a constituição de um Posto de Emergência Médica (PEM), em Vila Nova de Paiva.

A cerimónia que foi presidida pelo Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, decorreu no Quartel dos Bombeiros Voluntários da Golegã, onde também estiveram presentes César Fonseca, Comandante do Quadro de Honra dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Paiva, e José Augusto Calçada, Chefe de Gabinete da Presidência da Câmara paivense.

Esta nova ambulância de socorro, além de permitir a aplicação de medidas de Suporte Básico de Vida, está ainda equipada com Desfibrilhador Automático Externo que irá permitir assistência a vítimas de paragem cardiorrespiratória.

Dada à sua proximidade, este novo equipamento de socorro, irá certamente contribuir para o reforço da assistência médica a situações de acidente ou doença súbita à população do Município de Vila Nova de Paiva.