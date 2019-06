PR2 deu a conhecer património arqueológico

No âmbito do ciclo de percursos pedestres, realizou-se, no dia 23 de junho, o PR2 –

Rota do Gaia, na freguesia de Arcozelo das Maias que teve início com a atuação da

Banda Marcial Ribeiradiense.

Ao longo do trilho feito, maioritariamente, pelas margens do Rio Gaia, os cerca de 90

participantes puderam observar os moinhos de água, o castro da coroa, as quedas de

água da Ribeira da Lavandeira e a ponte medieval de Coifas. Daniel Matos, licenciado

em arqueologia, fez o acompanhamento técnico do percurso, dando a conhecer algumas

moedas romanas aos participantes.

Após conclusão do trilho, decorreu um almoço convívio.

O Município agradece a colaboração da Junta de Freguesia de Arcozelo das Maias, da

Associação Nova Geração, da Banda Marcial Ribeiradiense e do arqueólogo Daniel

Matos.