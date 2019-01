A Quinta da Cruz – Centro de Arte Contemporânea de Viseu acolhe amanhã, 15 de janeiro, pelas 14h30, a pré-apresentação da exposição “O Horizonte” de Cristina Rodrigues. A sessão conta com a presença do Vereador da Cultura e Turismo, Jorge Sobrado, e da artista.

Esta será uma das grandes exposições artísticas em Viseu em 2019, que inaugurará a 26 de janeiro.

Cristina Rodrigues é uma das artistas portuguesas mais influentes e singulares da sua geração, pelo que este é regresso desejado não apenas ao seu percurso de 10 anos, mas também aos seus valores artísticos distintivos e à sua geografia sentimental.

A exposição apresenta uma seleção de desenhos, pinturas, esculturas e instalações, entre obras inéditas e outras já expostas em países como Espanha, Reino Unido, Alemanha ou Japão, algumas das quais em estreia em Portugal.

Nas palavras do curador da exposição, Fernando Castro Flórez, “o público poderá contemplar os diferentes motivos simbólicos e procedimentos artísticos que Cristina Rodrigues desenvolve, dispostos nas diferentes salas da Quinta da Cruz por forma a oferecer um horizonte estético sedutor”.

A exposição “O Horizonte” poderá ser visitada, na Quinta da Cruz, até 9 de junho e, durante este período, conta com uma diversificada agenda de atividades, entre as quais se destaca uma palestra que trará a Viseu curadores, críticos de arte e galeristas, nacionais e internacionais, para debater temas relacionados com as artes plásticas.