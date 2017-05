Prémio “A. de Almeida Fernandes” apresentado segunda-feira em Viseu

Prémio visa reconhecer e incentivar estudos de investigação em História Medieval Portuguesa. Candidaturas decorrem até 30 de junho

A Câmara Municipal de Viseu apresenta esta segunda-feira, 29 de Maio, pelas 11 horas, o Prémio A. de Almeida Fernandes, dirigido a autores de investigação no âmbito da História Medieval Portuguesa.

Marcam presença nesta apresentação o Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques, a vereadora Odete Paiva e a filha do historiador, Flávia Fernandes.

As candidaturas ao prémio decorrem até 30 de junho, sendo elegíveis obras originais e não publicadas.

O concurso é aberto a todas as nacionalidades. O vencedor habilita-se a um prémio monetário no valor de 2500 euros.

Esta distinção anual foi criada em homenagem a Armando de Almeida Fernandes (1917-2002), investigador e autor de uma notável obra histórica, cujo legado e contributos permitiram compreender a história e identidade de vários municípios do país. Atualmente, a sua promoção está a cargo dos Municípios de Viseu e Ponte de Lima, este último que atribuiu o prémio em 2016.

A Comissão Executiva é este ano assegurada pela Biblioteca Municipal Dom Miguel da Silva.