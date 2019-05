Prémio Solidário TBM entregue na Guarda

O Centro de Dia de Pousade, a cargo da Liga de Amigos de Pousade, foi a instituição vencedora do Prémio Solidário Transportes Bernardo Marques. O Prémio foi instituído em 2014, como forma de assinalar o aniversário da Cápsula do Tempo Guarda 2050, e foi hoje entregue junto à Capsula do Tempo, pela empresa patrocinadora e parceiros do projeto.

Em 2019, o Prémio Solidário recebeu um número recorde de 19 candidaturas, algumas delas a revelar consideráveis carências das instituições, e outras a manifestar a criatividade de quem gosta ir mais longe na prestação de cuidados e nas atividades dos seus utentes. A Liga de Amigos de Pousade foi a que reuniu maior número de votos entre os parceiros da Cápsula do Tempo.

O Prémio Solidário TBM apresenta-se como a componente solidária associada a um projeto que termina em 2050. Todos os anos é aberto um período de candidaturas às Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho da Guarda para que com o prémio monetário de mil euros, possam desenvolver um projeto ou colmatar uma necessidade que facilite a vida dos seus utentes. O Prémio costuma ser atribuído no Dia Mundial do Sorriso, uma forma simbólica de originar muitos novos sorrisos, mas este ano, por motivos de logística, foi entregue a 8 de maio.

Junto à Torre de Menagem, e na presença dos parceiros do projeto, nomeadamente o presidente do Municipio da Guarda, Carlos Monteiro, e do Presidente do Instituto Politécnico da Guarda, Joaquim Brigas, o responsável da TBM, Bernardo Marques, entregou o cheque no valor de mil euros à instituição que presta apoio a 15 pessoas sobretudo idosas, 11 dos quais com idade superior a 85 anos. Embora com forte aposta na disponibilização de refeições dignas, tanto aos utentes como aos associados, a cozinha é a principal fragilidade do centro de dia. Assim, o montante servirá para colmatar os urgentes arranjos elétricos e realizar a remodelação do piso escorregadio da cozinha.

Para Bernardo Marques, gerente da empresa patrocinadora deste prémio, “É muito importante estarmos num projeto de solidariedade. Penso que devia haver mais e devíamos olhar menos para o umbigo e participar em projetos de solidariedade.” Sobre o papel das IPSS, sobretudo em zonas do Interior, refere: “São instituições de muita importância e muitas vezes não lhe damos o valor que merecem.”

Para Maria José Pires, presidente de direção da Liga de Amigos de Pousade, “É uma grande honra receber este prémio e estou muito agradecida porque estas instituições muito pequeninas convivem todos os dias com muitos obstáculos, e quando são lembrados por outras empresas e associações muito maiores, que têm esta preocupação social e esta solidariedade, é um enorme incentivo para que possamos continuar a trabalhar. Este prémio veio mesmo na hora certa, pois andava à procura de apoio junto de várias entidades”.

Desde a primeira edição, em 2014, já receberam este Prémio Solidário o Refúgio Ana Luísa, casa de acolhimento temporário de crianças pertencente à Fundação José Carlos Godinho Ferreira de Almeida, o Centro Cultural e Social do Marmeleiro, de apoio aos idosos, a Associação Para a Promoção Social Cultural e Ambiental de Avelãs de Ambom, também de apoio aos idosos, o Centro de Apoio à Vida/NASCER da Cáritas Diocesana da Guarda e o Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Conceição, da Castanheira, de apoio a idosos.

O sexto aniversário da Cápsula do Tempo continua as suas comemorações, como habitualmente, no dia 1 de Julho. Oportunamente, será divulgado o programa de comemorações.