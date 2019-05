Vistacurta 2019 → Prémio de 3.000 euros para curtas-metragens.

Os melhores filmes de produção nacional assim como a produção local de curtas-metragens estão habilitados aos prémios vistacurta 2019. As inscrições estão abertas até 30 de Junho e em jogo estão 3.000 euros em prémios para as duas melhores produções, que poderão ser vistas em Viseu, no último trimestre de 2019. Os prémios estão integrados no contexto do vistacurta, em que os filmes de produção nacional perspectivam a questão da interioridade. As condições e regras de participação estão disponíveis no regulamento em www.vistacurta.pt. Em 2018, João Vladimiro conquistou o prémio da competição nacional comAnteu, um filme rodado na aldeia de Covas do Monte, São Pedro do Sul, com a participação dos habitantes como actores. Da produção local, foram vários os filmes e os realizadores que passaram pelo Cine Clube de Viseu. Sheila, de Gonçalo Loureiro, natural de Viseu, foi o vencedor em 2018.