PRÉMIOS EM CIÊNCIAS DO DESPORTO PREMEIAM INVESTIGAÇÃO APOIADA PELO CI&DETS

Os Prémios Ciências do Desporto, uma iniciativa do Comité Olímpico de Portugal e da Fundação Millennium BCP, foram entregues no dia 20 de fevereiro no Centro Cultural de Belém, distinguindo trabalhos nas categorias de Fisiologia e Biomecânica do Desporto, Economia, Direito e Gestão do Desporto; e História e Sociologia do Desporto.

O 1.º prémio na categoria “História e Sociologia do Desporto” foi atribuído ao trabalho intitulado Geração de Ouro do Futebol Português: Contributos para uma explicação do seu sucesso, cujos autores são Hugo Sarmento (à altura do projeto professor da ESEV do Instituto Politécnico de Viseu, atual docente da Universidade de Coimbra – FCDEF), M. Teresa Anguera (Universidade de Barcelona – Faculdade de Psicologia), Antonino Pereira (Instituto Politécnico de Viseu – ESEV) e Duarte Araújo (Universidade de Lisboa – FMH).

O trabalho vencedor deriva de um projeto de investigação (PROJ/CI&DETS/2015/0001) realizado e apoiado pelo CI&DETS – Centro de Estudos em Educação, Tecnologia e Saúde do Instituto Politécnico de Viseu, tendo sido iniciado em maio de 2015 e concluído em dezembro de 2016.