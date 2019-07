Presidente da Câmara de Viseu recebeu alunos de excelência

Mais de três dezenas de jovens dos agrupamentos de escolas Infante D. Henrique, Mundão e Viso felicitados pelos prémios obtidos em concursos e campeonatos nacionais

O Presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques, recebeu esta terça-feira no Salão Nobre dos Paços do Concelho, mais de três dezenas de alunos dos agrupamentos de escolas Infante D. Henrique, Mundão e Viso, que amealharam prémios em concursos e campeonatos nacionais.

“Estamos todos aqui, porque valorizamos muito a Educação”, explicou a toda a comunidade educativa presente, o Presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques.

Perante uma sala repleta de professores, pais, auxiliares e alunos, o autarca lembrou que Viseu está “sempre nos primeiros lugares” dos rankings nacionais, sinal do “trabalho em conjunto” que é levado a cabo.

O Presidente da Câmara Municipal lembrou ainda que o programa municipal VISEU EDUCA “é de toda a comunidade” e só dessa forma é possível obter resultados.

Do Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique destacaram-se as alunas Mafalda Lopes, Matilde Lopes, Matilde Lourenço, Lara Correia e Marta Cortez, pelo 1.º prémio nas Olimpíadas da Cultura Clássica, organizadas pela Rede de Bibliotecas Escolares (Ministério da Educação) e pelo Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras (Universidade de Lisboa).

Do Agrupamento de Escolas de Mundão, Beatriz Santos e Fátima Almeida sagraram-se Campeãs Nacionais de Desporto Escolar, por equipas, em Ténis de Mesa; Mafalda Santos recebeu o 1º prémio de escrita “Geração Saudável” a nível nacional, e Menção Honrosa no concurso literário “Poema e Poesia”; e Linda Inês Leitão ganhou o 1º prémio no concurso literário “Poema e Poesia”, a nível internacional.

Quanto ao Agrupamento de Escolas do Viso, a turma A do 6.º ano da Escola Básica do Viso sagrou-se vencedora do II Concurso de Criatividade da Geração Saudável, na sub-categoria Artes Plásticas Turma, tendo-lhe sido o 1º prémio, a nível nacional.