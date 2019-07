Presidente da Câmara entregou apoio ao Cantinho dos Animais Abandonados

Acompanhado do Vereador João Paulo Gouveia, Almeida Henriques destacou o trabalho decisivo desta Associação na política de não abate dos animais preconizada pelo Município

O Presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques, acompanhado do Vereador João Paulo Gouveia, visitou esta terça-feira, 30 de julho, o Cantinho dos Animais Abandonados de Viseu, onde entregou um apoio de 15 mil euros, no âmbito de um protocolo de apoio à esterilização de animais.

Além desta verba, o Município de Viseu tem protocolado com o Cantinho, para 2019, um apoio de 70 mil euros para acolhimento, tratamento e adoção dos animais que têm sido capturados.

“O Município tem desde há muitos anos uma parceria com a Associação Cantinho dos Animais Abandonados de Viseu, que tem prestado um serviço importante. É a face visível da estratégia de proteção dos animais que implementámos há 5 anos”, refere o Presidente da Câmara, adiantando que “é também através desta colaboração que o Município de Viseu cumpre uma política de não abate dos animais, mesmo antes da sua obrigatoriedade legal recentemente introduzida”.

Almeida Henriques congratulou-se com as condições de acolhimento e tratamento que o Cantinho dos Animais Abandonados de Viseu proporciona aos cães e gatos, o que se traduz na importante parceria que esta Associação tem com uma fundação holandesa para adoção de animais.

Ainda no âmbito desta política municipal de proteção dos animais, já no início do mês de agosto o Município inaugura o Parque Canino junto ao Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental. Trata-se de um espaço destinado ao recreio e atividades dos animais, por forma a fomentar a sua saudável e segura permanência no espaço público sem o uso de trela.

Também esta terça-feira, o Presidente da Câmara visitou a Feira do Gado, em Rio de Loba, tendo assinado dois protocolos com a Associação de Criadores de Gado da Beira Alta, no valor global de 15.200 euros, e que visam apoiar a Feira do Gado e o processo de sanidade animal.

Na visita ao espaço, o autarca anunciou que o futuro Centro de Recolha Oficial de Animais ficará localizado num terreno contíguo à Feira do Gado.

Na sessão, Almeida Henriques garantiu que enquanto estiver em funções não deixará de apoiar a Associação de Criadores de Gado, que desempenha um papel fundamental na dinamização do setor primário, importante para a região de Viseu.