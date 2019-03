PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ELOGIA O PAPEL DA LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO

O Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Frades, Paulo Ferreira, fez a abertura do evento “Liga-te por uma causa”, enaltecendo o importante trabalho desenvolvido pela Liga Portuguesa Contra o Cancro que permite sensibilizar e alertar a comunidade para este flagelo. Esta iniciativa, realizada no dia 9 de março no Cineteatro Dr. Morgado, registou uma forte adesão da comunidade quer na palestra sobre alimentação saudável e showcooking, através dos oradores Sara Almeida, Rita Castro e José Carlos Nogueira, quer na aula de ioga lecionada por Sandra Ferreira. Promovido pelo grupo de voluntariado comunitário de Oliveira de Frades da Liga Portuguesa Contra o Cancro com o apoio do Município, “Liga-te por uma causa” visou alertar a população para a importância da prevenção do cancro, através da adotação de um estilo de vida saudável e de uma alimentação equilibrada.