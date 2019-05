Presidente da CCDRC entrega mais seis casas a famílias de Vouzela

A presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Ana Abrunhosa, entregou, hoje, ao início da manhã, mais seis imóveis reconstruídos a famílias afetadas pelos incêndios de outubro de 2017.

Foram entregues 3 casas totalmente reconstruídas nas freguesias de Ventosa, UF de Cambra e Carvalhal de Vermilhas e Campia, uma de forma parcial na freguesias de Ventosa e dois anexos na freguesia de Ventosa.

No concelho de Vouzela, das 34 habitações que estão incluídas no Programa de Apoio à Reconstrução de Habitação Permanente estão concluídas 30, prevendo-se que sejam entregues até ao início do verão.