Presidente da República participou em Lamego em encontro de professores

A presença do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa foi a grande surpresa do seminário nacional “Theka” que reuniu na cidade de Lamego várias dezenas de agentes educativos de todo o país que celebraram o 15º aniversário da criação daquele projeto da Fundação Calouste Gulbenkian de formação de professores para o desenvolvimento de bibliotecas escolares. Ao recordar os seus tempos de professor, o Presidente da República afirmou que esta profissão “é uma odisseia” com burocracias que não largam os docentes, que passam o ano lectivo a preencher fichas e em burocracias. No palco do Teatro Ribeiro Conceição, Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou para refletir e pensar o futuro nos diversos domínios da leitura: “A importância do livro e a importância da leitura pode até ser, em última análise, a biblioteca digital, embora eu aprecie os livros que não os digitais que também leio, mas não com o mesmo prazer e o mesmo gosto”, admitiu. Antes da visita surpresa ao seminário “Theka”, o Presidente da República deslocou-se ao Centro de Tropas de Operações Especiais (CTOE) para assistir a um exercício de tiro tático e a uma simulação de uma emboscada num teatro de operações, e à Santa Casa da Misericórdia de Lamego que está a comemorar o 500º aniversário da sua fundação. A convite do Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Ângelo Moura, Marcelo Rebelo de Sousa efetuou ainda um breve périplo pela zona histórica da cidade, durante o qual foi abordado por muitos lamecenses.