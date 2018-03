Primeira plantação de oliveiras em Oliveira de Frades registou forte adesão

Numa iniciativa da empresa Oliva & Co, em parceria com o Município, decorreu, no dia

3 de março, a primeira plantação de oliveiras no concelho, no âmbito do Projeto “1000

Oliveiras para Oliveira de Frades”.

Este evento que teve início no Salão Nobre dos Paços do Concelho contou com a

presença do Presidente da Câmara Municipal, Paulo Ferreira, do Vice-Presidente,

Carlos Pereira, da Vereadora, Clara Vieira; dos representantes da empresa Oliva & Co,

Helena Ferreira e Paulo Pereira; do Produtor de azeite Caixeiro, Edgar Morais; do

Subdirector da Escola Agrária do Politécnico de Bragança, António Castro; dos

cantores Olavo Bilac e David Antunes, padrinhos do evento; dos Presidentes de Junta

de Freguesia do concelho; dos membros da Assembleia Municipal; do Grupo de Jovens

Novos Horizontes; dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Frades; dos alunos e

professores do Agrupamento de Escolas de Oliveira de Frades e da população em geral

que apadrinhou este evento.

Nesta sessão, o Presidente da Câmara salientou a importância desta iniciativa para a

revitalização do concelho, agradecendo a colaboração de todos.

Por sua vez, Helena Ferreira referiu que esta ação consiste em oferecer felicidade ao

concelho, através da entrega de oliveiras. Também Paulo Pereira usou da palavra para

sensibilizar os munícipes e os Presidentes de Junta de Freguesia para a importância da

conservação e preservação da biodiversidade.

Neste contexto, Edgar Morais explicou a ideia do projeto e da parceria com a empresa

Oliva & Co e António Castro referiu que após a plantação de oliveiras vai acompanhar

os produtores no concelho para transmitir as melhores técnicas de como produzir um

bom azeite.

Após estas intervenções, seguiram-se as ações de plantação de oliveiras no Olheirão

(Oliveira de Frades) que, apesar das condições meteorológicas adversas, registaram uma

forte adesão, contribuindo, assim, para a plantação em áreas devastadas pelos incêndios

de 15 e 16 de outubro.