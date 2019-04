PRIMEIRA SOBREMESA OFICIAL DA FEIRA DE SÃO MATEUS É APRESENTADA ESTE DOMINGO

O doce, batizado de “São Mateus”, será oficialmente apresentado este domingo, no “Viseu Doce”, pelo chef Diogo Rocha.

No ano de “Viseu 2019, Destino Nacional de Gastronomia”, a Feira de São Mateus terá pela primeira vez uma sobremesa oficial com o nome “São Mateus”. O doce é produzido pela Nutriva, nova patrocinadora oficial da Feira, com a assinatura do chef e embaixador de Viseu, Diogo Rocha.

A apresentação decorre este domingo, na Pousada de Viseu, pelas 15:45, no âmbito do evento “Viseu Doce”, dedicado à doçaria regional. A receita destaca ingredientes típicos da região de Viseu e, neste momento, será confecionada ao vivo. O público presente terá a oportunidade de a saborear em primeira mão.

Jorge Sobrado, Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Viseu e Gestor da Feira de São Mateus, declara que “esta é uma iniciativa inédita na Guardiã das Feiras Populares. Ter no maior evento de Viseu uma sobremesa única e que, ao mesmo tempo, serve de bandeira aos ingredientes autênticos da região como a avelã ou a maçã Bravo Esmolfe, é um “2 em 1” irresistível.”

O prato, inspirado na gastronomia tipicamente beirã, tem como ingredientes-chave a maçã Bravo de Esmolfe, a tília e as avelãs de Viseu. O puré da maçã, a mesma fruta caramelizada, o creme da tília e o crocante da avelã são servidos em camadas distintas. Esta é “uma harmonização dos aromas e sabores regionais com o melhor da nossa doçaria”, refere Jorge Sobrado.

Em 2019, a sobremesa estará presente nas ementas de todos os operadores de restauração da Feira de São Mateus (restaurantes, snack-bares e tasquinhas).

Diogo Rocha acredita que “a “São Mateus” poderá tornar-se num produto de referência e uma tradição do evento, tal como o são as farturas e as enguias, por exemplo”.

A “São Mateus” terá a garantia de qualidade da Nutriva, marca especializada em pastelaria e sobremesas que irá assegurar a produção. “Esta é uma iniciativa que alia os métodos de produção criteriosos da Nutriva, e uma seleção cuidada de ingredientes regionais, a uma feira popular de renome em Viseu e no país”, declara a marca.

É a primeira vez que a Nutriva patrocina a Feira de São Mateus e a parceria surge no âmbito de um patrocínio a três, com o selo “Primus Lucas”, incluindo as marcas Ribeiro Santo (vinho do Dão), Lugrade (bacalhau) e Nutriva (pastelaria).

Em 2019, a Feira de São Mateus decorre entre 8 de agosto e 15 de setembro. São 39 dias para feirar em Viseu. Todas as informações e programação estão disponíveis em www.feirasaomateus.pt e nas redes sociais da Feira (Facebook e Instagram).

A Feira é uma iniciativa do Município de Viseu, com organização executiva da Viseu Marca. O Santander, Super Bock, Altice, Sumol, Delta, Galp, Turismo do Centro, Fidelidade, Litocar, Nutriva, Lugrade e Ribeiro Santo são patrocinadores oficiais do evento em 2019. O Correio da Manhã e a CMTV são os Media Partners Nacionais deste ano.