Primeiro aparelho auditivo com recurso a fonte de energia renovável chega a Portugal este ano

A Widex, empresa líder em reabilitação auditiva, acaba de anunciar o lançamento do primeiro aparelho auditivo do mundo que não recorre a pilhas ou a baterias tradicionais. O Widex Evoke possui uma tecnologia inovadora que permite renovar a energia do equipamento em apenas 20 segundos, para uma utilização de 24 horas. Este novo aparelho auditivo chegará a Portugal no verão deste ano.

“Com a tecnologia Energy Cell elimina-se a necessidade de trocar de pilhas ou de ter que esperar várias horas de carregamento até poder voltar a utilizar os aparelhos auditivos. E isto sem comprometer a performance do equipamento, mantendo o som de qualidade superior, e com a grande vantagem de ser uma solução mais ecológica”, explica Rui Nunes, Diretor Geral da Widex Portugal.

E acrescenta: “Este é um passo muito importante para a Widex no que diz respeito à política ambiental da empresa. Atualmente, a Widex já utiliza 95 por cento de energia eólica na produção dos seus aparelhos auditivos. Este facto fez com que a Widex tenha sido a primeira empresa do mundo a obter a certificação WindMade (rótulo global de consumo que identifica empresas que utilizam energia eólica)”.

O Widex Evoke com tecnologia Energy Cell, patenteada pela Widex, já arrecadou dois importantes prémios mundiais na área da inovação tecnológica: Best of Innovation Awards 2019 da CES (Consumer Technology Association); e “Best of the Best” da prestigiada Red Dot, em 2018, tendo sido exibido no Museu Red Dot em Singapura.