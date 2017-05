Primeiro-Ministro António Costa inaugura Obras de Beneficiação da EM581 (cruzamento do Baraçal – Limite do Concelho de Trancoso)

Uma requalificação necessária e urgente, dado o estado de degradação do pavimento, uma obra ansiada há mais de duas décadas pela população, abrange não só os moradores do Baraçal, Minhocal, Maçal do Chão e Vilares (Concelho de Trancoso), como também todos aqueles que utilizam aquela via, promovendo-se assim a inter-municipalidade.

A estrada tem uma extensão de 2.860 metros, com uma largura média de 5 metros.

O Município pretendeu com a execução desta obra, dotar a via de melhores condições aos transeuntes e em particular aos agricultores, uma vez que esta é uma zona maioritariamente rural.

A obra é totalmente suportada financeiramente pelo Município de Celorico da Beira.