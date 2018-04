PRIMEIRO VEÍCULO PÚBLICO ELÉTRICO NÃO TRIPULADO SUBSTITUI FUNICULAR EM VISEU

A solução é ecológica, 100% controlado por um computador e completamente autónoma.

O Viriato chegará a Viseu no início do próximo ano para substituir o Funicular. Integrado no sistema de mobilidade de Viseu, o MUV, será o primeiro transporte público elétrico não tripulado em Portugal.

O veículo pioneiro chega pelas mãos da Tula, mais uma empresa tecnológica que se virá a instalar em Viseu. O veículo, chegado a Viseu, será batizado de Viriato e substituirá o funicular. Desta forma o atual percurso do funicular será feito por dois veículos de 24 passageiros que farão o percurso em sentido inverso.

Completamente elétricos e, portanto, silenciosos, conseguirão estar a funcionar 24 horas por dia sem produzir poluição. Esta aposta do Município permitirá ainda uma poupança anual de 80 mil euros face à solução atual, o funicular, que apenas viaja durante o dia, com autonomia para 60 Km.

Desde a Cava de Viriato até ao Centro Histórico, o Viriato, viajará a uma velocidade que pode atingir os 40 km/hora. O veículo, com um comprimento de 9 metros, é movido por um motor da Siemens de 60 kw.

Na apresentação oficial do Viriato, no Portugal Smart Cities Summit, Almeida Henriques salientou a inovação que esta opção representa: “Viseu será a primeira cidade portuguesa a dispor de um transporte coletivo de passageiros autónomo. Com o Viriato, alargaremos a oferta de transportes em Viseu, diminuímos a pegada ecológica e reduzimos os custos suportados pelo Município.”

A robustez e imagem futurista do Viriato irão fazer parte da paisagem viseense, mas é acima de tudo a sua segurança que marca a diferença. O facto de não ter condutor não irá interferir na relação com o peão ou com qualquer obstáculo. Tendo um sensor na parte frontal do veículo que o faz parar no caso de estar demasiado próximo de um obstáculo, o Viriato, que circulará em corredor dedicado, coloca a segurança em primeiro lugar, ao lado da inovação que representa.