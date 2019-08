PRIMEIROS NOIVOS DE SÃO MATEUS CASAM AMANHÃ

Natércia e Rodrigo dão o nó na Feira de São Mateus amanhã à tarde, numa cerimónia inédita e inesquecível na história do evento.

É já amanhã, no feriado de 15 de agosto, que a Feira celebra a primeira cerimónia dos “Noivos de São Mateus”!

Os jovens Natércia e Rodrigo chegam ao Campo de Viriato pelas 15H30, através da Porta de São Mateus, e irão subir a avenida do Picadeiro, até à Praça de Viriato, onde irá decorrer a cerimónia, o cortar do bolo e o típico brinde. A comunidade de Viseu é convidada a assistir a este momento único.

Seguir-se-á a festa privada para todos os convidados, no terraço do Pavilhão Multiusos, com vista privilegiada para a Feira. Durante a tarde, e já “casados de fresco”, o casal irá desfrutar das diversões da Feira e tirar algumas fotografias pelo recinto.

Às 21H30, sobem ao Palco Santander para receber algumas das ofertas dos patrocinadores. Também durante este momento, a noiva irá lançar o bouquet à plateia da Feira. A noite termina com “Baile Funk”, pelas 22 horas.

Natércia Santos e Rodrigo Valente, com 23 e 24 anos, partilham não só a profissão – ele é barbeiro e ela cabeleireira – mas também o sonho de casar na cidade que os acolheu e onde residem.

Para a organização da Feira de São Mateus, esta iniciativa visa criar as memórias do presente e do futuro do certame, implicando o público no evento e indo de encontro à tradição viva de uma feira popular.

A VISEU MARCA conta com o apoio de vários parceiros e marcas associadas para a realização deste evento.

São patrocinadores a FR Travel (viagem de lua-de-mel), Pereirinha Ourivesarias (alianças), Andrea Couceiro (fotografia), Pedro Duvalle (animação musical), Celar (utensílios de cozinha) e Cria Verde (decoração). O evento conta, ainda, com o apoio do Hotel Montebelo, Nutriva, Ribeiro Santo, Lugrade, Delta, Galp, Vistuk, Pink House e Neca Mudanças.

O vestido da Noiva foi desenhado e desenvolvido pelo estilista viseense Nuno Queirós, vencedor do Concurso de Vestidos de Chita da Feira de São Mateus.