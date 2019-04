Professoras finlandesas na ESAV para falar sobre a importância da digitalização no ensino

A Escola Superior Agrária (ESAV) do Politécnico de Viseu recebeu, no dia 2 de abril, quatro professoras finlandesas ao abrigo do programa ERASMUS+.

As docentes de Enfermagem Veterinária do Colégio AMIEDU, Helsínquia, trouxeram um tema muito interessante para toda a comunidade académica: a importância da digitalização no ensino. Foram abordadas várias técnicas de ensino/aprendizagem que cativaram a atenção dos presentes e suscitaram variadas questões, bem elucidativas da vontade em colocar em prática estes novos conhecimentos.

Em jeito de conclusão da sessão, as palestrantes expuseram a ideia de que não precisamos de ser peritos para usar os meios digitais.

A ESAV agradece a presença das professoras finlandesas e ao programa ERASMUS+ por proporcionar intercâmbios tão frutíferos.