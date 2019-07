Programa Incorpora já facilitou mais de 500 empregos a pessoas em situação de vulnerabilidade

O programa Incorpora da Fundação ”la Caixa”, iniciado há um ano em Portugal para fomentar o emprego entre pessoas em situação de vulnerabilidade, já conseguiu facilitar 570 postos de trabalho, em colaboração com 238 empresas, foi hoje divulgado.

Em comunicado, refere-se que, desde 2018, a Fundação ”la Caixa” conta em Portugal com uma rede de 33 entidades sociais especializadas, para promover junto de empresas a contratação de pessoas em risco de exclusão social. Este ano, a rede ampliou-se, integrando 13 novas organizações.

Também este ano, a Fundação ”la Caixa” ampliou de 33 para 46 o número de entidades sociais que se encarregam de fazer a ligação entre os candidatos a emprego e as empresas portuguesas disponíveis para empregar.

Estas entidades encontram-se em Lisboa (14), Porto (9), Coimbra (5) e Setúbal (5). Em 2019, a rede passou a incluir também Faro (5), Beja (3), Viseu (3) e Évora (2), adianta a mesma nota.

As 46 entidades sociais do Programa Incorpora visam promover a contratação, por parte das empresas portuguesas, de pessoas em risco ou situação de exclusão em diferentes zonas do país.

As pessoas em risco abrangem jovens NEET (nem estudam, nem trabalham), desempregados de longa duração maiores de 45 anos, ex-reclusos, ex-toxicodependentes, vítimas de violência doméstica e pessoas com deficiência ou incapacidade.

O Instituto do Emprego e Formação Profissional colaborou, através de um protocolo, no processo de seleção das entidades Incorpora em Portugal e presta apoio no processo de implantação do programa no país.

O trabalho em rede entre as entidades envolvidas é apontado como uma das principais características do programa Incorpora, uma vez que as entidades que integram o programa partilham entre elas, através de uma plataforma informática, dinâmicas e ofertas de trabalho, otimizando o seu trabalho.

Cada entidade selecionada compromete-se a dispor de um técnico de acompanhamento, que se ocupa do apoio personalizado aos beneficiários, acompanhando-os antes e durante o processo de contratação, e um técnico de prospeção empresarial, que deverá identificar e visitar empresas, procurando oportunidades de trabalho para os beneficiários.

Estes técnicos são figuras essenciais ao desenvolvimento do programa Incorpora, deles dependendo o êxito, tanto da pessoa contratada como da empresa contratante.

O programa Incorpora proporciona às empresas que ofereçam oportunidades de emprego um instrumento para o desenvolvimento da sua responsabilidade social, assessorando-as ainda na identificação de incentivos a que possam ter acesso em função do perfil dos beneficiários.

O programa Incorpora pretende “fazer a ligação entre as entidades sociais e as empresas portuguesas com a finalidade de criar um clima de entendimento e colaboração entre ambas, que se traduza na criação de oportunidades de emprego para quem mais necessita”, indica a nota informativa.

A Fundação ”la Caixa” iniciou em 2018 a sua implantação em Portugal, consequência da entrada do BPI no CaixaBank. Em 2019, destina 20 milhões de euros a projetos sociais, de investigação, educativos e de divulgação cultural e científica.