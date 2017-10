Programação do dia 5 do Festival Outono Quente

Dia 5 quinta-feira – OQ17

Yoga para Bebés (não andantes)

Saúde e bem-estar

Quinta-feira, dia 5 às 10h00

Local: Espaço Ler e Conversar – Parque Aquilino Ribeiro

Público: 0 aos 12 meses

Duração: 45’

Entrada: 1,5€

Inscrições: Limitadas

Esta prática traz imensos benefícios tais como: sono de maior qualidade dormem mais e melhor; melhora a digestão e alivia as dores das cólicas; reduz a inquietação/irritação; ajuda o desenvolvimento neuromuscular; aumenta a autoconfiança e autoestima; fortalece o sistema imunitário e, por fim, aumenta a consciência corporal.

Orientação: Andreia Lopes

Yoga para Bebés (andantes)

Saúde e bem-estar

Quinta-feira, dia 5 às 10h45

Local: Espaço Ler e Conversar – Parque Aquilino Ribeiro

Público: 1 aos 3 anos

Duração: 45’

Entrada: 1,5€

Inscrições: Limitadas

O Yoga para bebés resulta da adaptação de posturas do yoga clássico aos bebés, e da prática de movimentos desenvolvidos para estimular a integração sensorial do bebé. É uma prática conjunta entre pais e bebés. Esta oficina centra-se essencialmente no desenvolvimento psicomotor das crianças e no desenvolvimento de um vínculo afetivo profundo. Os pais descobrem novas formas de estimular o bebé física, mental e emocionalmente e contornar algumas das queixas dos bebés nesta fase.

Orientação: Andreia Lopes

Partilha de Reiki

Saúde E Bem-estar

Quinta-feira, dia 5 às 10h30

Local: Espaço Ler e Conversar – Parque Aquilino Ribeiro

Público: Geral

Duração: 15’

Entrada: 1,5€

Inscrições Limitadas: 10 participantes

Reiki é uma terapia de alinhamento e equilíbrio energético que permite um relaxamento profundo e alívio de sintomas físicos.

Orientação: Ana Morgado

Salpico Saranico

Expressão plástica

Quinta-feira, dia 5 a partir das 10h00 (exceto nas horas de espetáculo)

Local: Espaço Criança – Parque Aquilino Ribeiro

Público: 2 aos 10 anos

Duração: 45’

Entrada: Gratuita

Inscrições: 20 participantes

Coordenação: Daniela Fernandes

Jogos do Hélder

Jogos | Outono Quente para todos

Quinta-feira, dia 5 a partir das 10h00 (exceto nas horas de espetáculo)

Local: Espaço criança / Parque Aquilino Ribeiro

Público: Geral

Entrada: Gratuita

Inscrições: Ilimitadas

Orientação: Hélder Sucena

Folhas da Primavera

Teatro | Outono Quente para todos

Quinta-feira, dia 5 às 10h30

Local: Espaço criança – Parque Aquilino Ribeiro

Público: 3 aos 8 anos

Duração: 45’

Entrada: Gratuito

Inscrições: Limitadas

Produção: Teatro Onomatopeia, Zunzum – AC

Dramaturgia e Texto Original: Pedro Martins Sousa

Interpretação e Encenação: Daniela Fernandes e Roger Bento

Cenografia e Figurinos: Daniela Fernandes

Design Gráfico: Oscar Requena

Marcha dos Sonhos – Construção

Oficina | Performance teatral

Quinta-feira, dia 5 das 15h às 19h00

Local: Parque Aquilino Ribeiro

Público: Geral

Duração: 240’

Entrada: Gratuita

Os Sonhos marcham… Sonhos?! Ou será realidade?! Eles vão chegar! Quem? No sonho?!

Pelas ruas de Viseu vão ao encontro do Outono. Eles entregam energia, música, movimento, cor, palavra, desejo, vontade… e no fim, o Outono fica ainda mais Quente no Parque Aquilino Ribeiro! Uma Marcha onde todos podem entregar, construir e partilhar. Ser. Todos estão convidados para construir esta performance comunitária.

Orientação: Jorge Fraga, Mara Maravilha

Xadrez em Movimento

Jogos | Outono Quente para todos

Quinta-feira, dia 5 às 15h30

Local: Espaço Criança – Parque Aquilino Ribeiro

Público: > 3 anos

Duração: 2 horas

Entrada: Gratuita

Inscrições: máx. 100 participantes

O Jogo de Xadrez desenvolve múltiplas capacidades tais como a concentração, a memória, a atenção, a capacidade de análise, o pensamento lógico-dedutivo, a autoestima, criatividade, o poder de decisão, socialização e coordenação motora. É com estas premissas que o Clube de Xadrez UGTViseu ‘joga’ com a Zunzum Associação Cultural, no sentido de sensibilizar as crianças entre os 3 e os 100 anos para esta modalidade. Para além do aspeto lúdico, constitui uma enorme mais-valia ao potenciar as capacidades das crianças e juventude acumulada, fornecendo-lhes ferramentas poderosas, que irão usar como estudantes e mais tarde, nas suas profissões, na sua vida particular e social.

Orientação: João Ferrari e Nuno Azevedo

Espiral Música celta

Música | Dança | Outono quente para todos

Quinta-feira, dia 5 às 16h30

Local: Palco Tenda – Parque Aquilino Ribeiro

Público: Geral

Duração: 60’

Entrada: Gratuita

Inscrições: Ilimitada

Uma abordagem sobre temas tradicionais dos considerados países celtas, com especial incidência para a Irlanda, Escócia, Bretanha e Galiza. Seja em ambiente mais intimista ou na animação de um baile de danças europeias, Espiral traduz-se em emoções!

Anne Clément: flautas de bisel, tin whistle e gaita-de-foles galega

Emiliana Silva: violino

Sara Vidal: harpa celta, guitarra acústica e voz

Monitora danças: Dulce Maurício

Flores de Livro

Contador de histórias

Quinta-feira, dia 5 às 17h00

Local: Espaço Criança – Parque Aquilino Ribeiro

Público: Crianças e Famílias

Duração: 45’

Entrada: Gratuita

Flores de Livro é uma atividade que promove momentos lúdicos através do contacto com a palavra, com o livro e com a leitura. Brincando com livros, com a tradição oral e com o mundo, propomos um momento mágico de partilha, onde a arte da palavra, da escrita e da ilustração, e a forma como se comunicam e como comunicam com o público, são o principal pilar.

Contadora: Cláudia Sousa

Boardgamers

Jogos de Tabuleiro | Outono Quente para todos

Quinta-feira,às 20h45 às 23h45

Local: Espaço Ler e Conversar – Parque Aquilino Ribeiro

Público: > 18 anos

Duração: de 1 a 3 h

Entrada: Gratuita

Monitor: Miguel Ferreira

Espaço Ler e Conversar

A Interpretação do CAOS – Paula Magalhães, Luís Calheiros, José Crúzio, Cristina Nogueira, Duarte Belo

Associativismo e Cultura

Quinta-feira, às 18h00

Local: Espaço Ler e Conversar – Parque Aquilino Ribeiro

Público: Geral

Duração: 60’

Entrada: Gratuita

Projeto Comunidade

‘Lembra-te de não esquecer’ – lançamento do livro

Quinta-feira, dia 5 às 19h00

Local: Espaço Ler e Conversar – Parque Aquilino Ribeiro

Público: Geral

Duração: 60’

Entrada: Gratuita

‘The Melting Pot Pourri’ – Los Excéntricos Fr

Teatro | Clown

Quinta-feira, dia 5 às 21h30

Local: Palco Tenda – Parque Aquilino Ribeiro

Público: Geral

Duração: 60’

Entrada: 5€ (bilhete noite)

‘Los Excéntricos’ são três, Marceline, Sylvestre e Zaza e há mais de vinte anos que fazem e desfazem as suas malas nos antigos e novos continentes. Equilibristas, malabaristas e músicos, formam um trio de palhações atípicos, poéticos e surrealistas, renovando a figura do ‘clown’ graças a uma mistura subtil de modernidade e classicismo. Apresentam no Outono Quente ‘The Melting Pot Pourri’ que é a eleição dos melhores ‘sketches’ dos seus espetáculos nos últimos anos.

‘Assimétrico’ – Luís Peixoto Pt

Músicas do mundo

Quinta-feira, dia 5 às 22h30

Local: Palco Tenda – Parque Aquilino Ribeiro

Público: Geral

Duração: 60’

Entrada: 5€ (bilhete noite)

Luís Peixoto é o homem, “o menino dos sete cordofones”, que para sermos exatos são seis. “Assimétrico” é o trabalho de um músico que “normalmente passa despercebido, como acontece com a maior parte dos músicos que não têm figura de destaque no palco, nem formações em nome próprio”.

Poderia continuar assim toda a vida, a acompanhar músicos conhecidos pelo público, mas agora, felizmente, “chegou a vez do seu umbigo”. Em “Assimétrico” percebe-se a importância de tantos projetos e colaborações. Ali estão as músicas, as viagens, os sonhos. Mas sente-se acima de tudo uma enorme portugalidade. Será este “um belíssimo exemplar da música do nosso país”.