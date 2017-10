Programação do dia 7 do Festival Outono Quente

Tui NA

Saúde e bem-estar

Sábado, dia 7 às 10h30

Local: Tenda Palco – Parque Aquilino Ribeiro

Público: Geral

Duração: 50’

Entrada: Gratuita

Inscrições: Ilimitadas

O Tui Na é vulgarmente conhecido como massagem chinesa. O que se propõe aos presentes é apresentar um conjunto de pontos e técnicas que podem utilizar no seu dia-a-dia como diagnóstico e auto tratamento para casos como stress, cansaço muscular ou problemas posturais leves.

Orientação: Paulo França

Jogos do Hélder

Jogos | Outono Quente para todos

Sábado, dia 7 a partir das 10h00 (exceto nas horas dos espetáculos)

Local: Parque Aquilino Ribeiro

Público: Geral

Entrada: Gratuita

Inscrições: Ilimitadas

Orientação: Hélder Sucena

Salpico Saranico

Expressão plástica

Sábado, dia 7 a partir das 10h00 (exceto nas horas dos espetáculos)

Local: Espaço Criança – Parque Aquilino Ribeiro

Público: 2 aos 10 anos

Duração: 45’

Entrada: Gratuita

Inscrições: Ilimitada

Coordenação: Daniela Fernandes

Grande círculo de improvisação e criação musical

Música infantil | Oficina

Sábado, dia 7 às 10h30

Local: Espaço Ler e Conversar – Parque Aquilino Ribeiro

Público:> 6 anos

Duração: 60’

Entrada: 2€

Inscrições: Limitadas

Criatividade é a palavra-chave desta oficina, que parte da perspetiva do músico convidado ao contribuir com ideias suas e do qual não se requer mais do que a técnica que ele tem. O importante é a qualidade do som e o ouvido atento. Nesta perspetiva, não obstante as vantagens de se dominar o instrumento que se toca, qualquer um pode participar, sendo únicos requisitos a vontade e disponibilidade para experimentar a aventura, que é fazer e tocar música em grupo.

Orientação: Ana Bento

Arqueiros e Besteiros de Viseu – Centro Social de Prime

Oficina | Arco e besta

Sábado, dia 7 das 10h00 às 12h30 e das 14h30 às 17h00

Local: Parque Aquilino Ribeiro

Público: Geral

Entrada: Gratuita

Inscrições: Ilimitadas

A secção de tiro com arco e besta do Centro Social de Prime irá realizar uma sessão de demonstração de tiro com arco e besta no Outono Quente, onde será dado a conhecer um desporto em expansão em Portugal nas suas várias vertentes. A sessão está aberta a todos dos 5 aos 80.

Monitor: Luís Duarte

Marcha dos Sonhos – Construção

Oficina | Performance teatral

Sábado, dia 7 às 14h30

Local: Parque Aquilino Ribeiro

Público: Geral

Duração: a partir das 14h30 (inclui lanche ajantarado para os participantes)

Orientação: Mara Maravilha, Fraga e Márcia Leite

Introdução à dança de Bollywood Índia

Oficina | dança

Sábado, dia 7 das 14h30 às 15h30

Local: Palco Tenda – Parque Aquilino Ribeiro

Público: Geral

Duração: 60’

Entrada: Gratuito

Orientação: Kritika Thakur

Boardgamers

Jogos | Outono Quente para todos

Sábado, dia 7 das 14h30 às 17h30

Local: Espaço Ler e Conversar – Parque Aquilino Ribeiro

Público: > 6 anos

Duração: de 1 a 2h

Entrada: Gratuita

Monitor: Miguel Ferreira

Cia quando sais à rua

Teatro de rua | malabarismo | animação

Sábado, dia 7 às 11h30 e às 17h00

Local: Parque Aquilino Ribeiro

Público: geral

Duração: 45’

Entrada: gratuito

Entre malabarismos da realidade e sonoridades da consciência, mudaram-se os tempos mas mantêm-se as vontades, sobretudo, com visões sonoras, o desafio é parar o tempo e ressaltar o desequilíbrio das perspetivas geométricas.

O tempo que não se mexe, os sons da visão que ninguém vê, manipulam-se o som e objetos numa efeméride a triplo de 3. Na verdade… é ver para crer!

Xadrez em Movimento

Jogos | Outono Quente para todos

Sábado, dia 7 às 15h00

Local: Espaço Criança – Parque Aquilino Ribeiro

Público: > 3 anos

Duração: 2 horas

Entrada: Gratuita

Inscrições: máx. 100 participantes

Orientação: João Ferrari e Nuno Azevedo

Dona Felizarda Cataistória

Contador de histórias | Outono Quente para todos

Sábado, dia 7 às 15h30

Local: ASSOPS

Público: Crianças e Famílias

Duração: 45’

Entrada: Gratuita

CLICK – Raid fotográfico

Oficina | fotografia para crianças

Sábado, dia 7 às 16h00

Local: Espaço Criança – Parque Aquilino Ribeiro

Público: > 6 anos

Duração: 50’

Entrada: Gratuita

Inscrições: Limitadas

O raid tem como objetivo familiarizar as crianças com o universo imagético, despertando os sentidos para uma interpretação visual, que levará a uma melhor apreensão dos significados e mensagens contidos nas imagens. Através de uma atividade lúdica, as crianças serão estimuladas de diversas formas a usar a criatividade para apreender os princípios da fotografia, criando registos do quotidiano. O importante é desenvolver o hábito de “ler” imagens e perceber a fotografia como um meio de expressão consciente da visão de mundo de cada um. Cada participante deverá trazer uma máquina fotográfica digital e roupa confortável para a atividade.

Espaço Ler e Conversar

Dança Falada

Kritika Thakur índia, Romulus Neagu Rom

Sábado, dia 7 às 18h00

Local: Espaço Ler e Conversar – Parque Aquilino Ribeiro

Público: Geral

Duração: 60’

Entrada: Gratuita

Saúde alternativa

Paulo França, Filipa Antunes, Ana Morgado

Sábado, dia 7 às 19h00

Local: Espaço Ler e Conversar – Parque Aquilino Ribeiro

Público: Geral

Duração: 60’

Entrada: Gratuita

Marcha dos Sonhos

Performance teatral comunitária | Zunzum-AC

Sábado, dia 7 às 21h30 (início – praça D. Duarte)

Local: Parque Aquilino Ribeiro

Público: Geral

Duração: 60’

Entrada: Gratuita

São todos bem-vindos: amadores, profissionais, associações, grupos formais e informais, vizinhos, amigos, colegas, conhecidos, altos, baixos, quadrados, bicudos, redondos…qualquer um que se queira juntar num ambiente de fantasia, magia e realidade, numa performance de rua dirigida por Fraga, a apresentar dia no 8 de outubro no festival Outono Quente. Este ano os Sonhos marcham… Pelas ruas de Viseu e vão ao encontro do Outono. Durante a Marcha os Sonhos alimentam-se de energia, música, movimento, cor, palavra, desejo, vontade… e no fim da viagem… o Outono fica ainda mais Quente! Uma Marcha onde todos podem Ser, sem rodeios, sem ilusões, sem irrealidades, sem conflitos. Ser sonho real.

Orientação: Jorge Fraga, Márcia Leite

Oques Grasses Esp

Músicas do mundo

Sábado, dia 7 às 23h00

Local: Palco Tenda – Parque Aquilino Ribeiro

Público: Geral

Duração: 90’

Entrada: 5€ (bilhete noite)

Irreverentes. Oques Grasses são uma banda de ‘reggae-pop’ catalão que se definem pela indefinição. Não querem ser rotulados, não gostam de etiquetas. Dizem que fazem um ‘reggae caseiro’ como se o fizessem para um amigo. Mas também o chamam de ‘reggae porno’ ou ‘música com gás’… Certo é que onde estão a festa é garantida e a dança não acaba nunca! Confirmem no Outono Quente a banda mais carismática da estação!