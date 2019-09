Projeto de requalificação do Bairro Municipal de Viseu aprovado

Empreitada com um valor global de 6,8 milhões de euros tem um prazo de execução de 16 meses.

O Executivo Municipal aprovou esta quinta-feira, 19 de setembro, o projeto de requalificação do Bairro Municipal de Viseu, também conhecido por Bairro da Cadeia.

O valor global da empreitada é de cerca de 6,8 milhões de euros e o prazo de execução de 16 meses.

Este é o culminar de um processo amplamente participado, no qual as 42 famílias que atualmente residem no bairro tiveram uma palavra ativa.

“Esta é uma reabilitação feita com alma, e não a régua e esquadro”, salienta o Presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques, que destaca o novo paradigma que se abre na preservação deste tipo de bairros.

Construído entre 1946 e 1948, por iniciativa da Câmara Municipal de Viseu e da então Direção-Geral de Urbanização, como “bairro de casas para classes pobres”, tendo como projetista Travassos Valdez, era à época constituído por 100 fogos do tipo T2 e T3, abrangendo uma área de cerca de 32 mil m2.

“O Bairro esteve para ser demolido, por força da progressiva degradação, quer dos espaços e infraestruturas públicas, quer do próprio edificado. Mas optámos por não o fazer”, justificou.

Depois de classificado como Património de Interesse Municipal, em 2016, o Bairro Municipal viu inaugurado um bloco de habitação social no mesmo ano, com a construção de 20 habitações.

No âmbito do 1.º Orçamento Participativo de Viseu, foram reabilitadas 8 residências.

No projeto de requalificação agora aprovado existe a preocupação de uma intervenção estruturada, que reabilite a identidade arquitetónica e social do Bairro, preservando e respeitando a sua memória.

A empreitada prevê a reabilitação de 81 edifícios – numa área de quase 25 mil metros quadrados -, 42 para atuais moradores, 30 para colocar a concurso para jovens casais (com renda condicionada), 1 para alojamento temporário de famílias em risco, 1 para a Casa da Memória e 2 para serviços.