Projeto Douro Creative Hub procura criativos em Moimenta da Beira

O Projeto Douro Creative Hub, promovido pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em parceria com o Município de Moimenta da Beira, realiza na próxima terça-feira, 22 de Janeiro, na Biblioteca Municipal Aquilino Ribeiro, em Moimenta da Beira, um encontro com criativos locais e da região do Douro para debater a economia criativa como um estímulo para o desenvolvimento local. “Partindo do pressuposto que a economia criativa não significa apenas crescimento económico mas sim desenvolvimento, onde os recursos são a cultura, criatividade e conhecimento, e que esses são os únicos recursos que não se esgotam, pretendemos nesta sessão reunir os criativos de Moimenta da Beira e da região do Douro, numa tarde de debate com troca de opiniões e contributos para o enriquecimento do setor criativo na região”, explicam os responsáveis do projecto. A reunião é aberta a todos os interessados.

O Douro Creative Hub assenta na promoção da atividade criativa, apostando na diferenciação, na criação de oportunidades de negócio e no talento das gentes do Douro, mobilizando a comunidade no sentido da fundação de um cluster de Indústrias Criativas. O projecto nasceu com o objetivo de identificar, dinamizar e promover atividades no âmbito das Indústrias Criativas na região da CIM Douro (19 concelhos), aferindo o seu valor, cada vez mais relevante, na economia global e servindo de catalisador para um futuro Polo de Indústrias Criativas. Pretende-se incentivar e apoiar as ideias de negócio e os projetos na área das Indústrias Criativas, bem como distinguir empresas que as incorporam e assim contribuem para o desenvolvimento económico e social da região.

Com a duração de 24 meses, o projeto divide-se em quatro momentos-chave: 1) Prémio Douro Criativo; 2) Levantamento dos Criativos do Douro; 3) Creative Camp; 4) Mercado Criativo. Apoiado nestes pilares e em conjunto com outras atividades de menor dimensão como palestras e workshops, ambiciona-se o aumento do número de empresas no âmbito criativo e a elaboração de um documento estratégico que seja catalisador de um futuro Polo de Indústrias Criativas.

PROGRAMA

22 de Janeiro (terça-feira)

(Palestra sobre “Economia Criativa e Desenvolvimento Local”)

15h00 – Boas-vindas pelo Município de Moimenta da Beira

15h15 – Apresentação do Projeto Douro Creative Hub

15h30 – Debate moderado pela assessora de comunicação do projecto, Eduarda Freitas,

com a presença de criativos de Moimenta da Beira e da região do Douro

16h30 – Conclusões do debate