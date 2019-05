Projeto “Expressa-te e Vive”, ano letivo 2018/2019

“And the winner is Brites de Almeida! A Padeira…” . Batalha de Aljubarrota . ano de 1385

10 maio 2019 . 20h30 . Terreiro das Almas, Lapa do Lobo [Nota. Em caso de mau tempo, a apresentação decorre na Associação Desportiva e Cultural Lapense]

Alunos do 1º CEB da Lapa do Lobo . Turmas 1º, 2º, 3º e 4º anos

Após a apresentação de 4 episódios da História de Portugal, que se têm revelado surpreendentes, a Dulce, elemento da Família SEC, convida-o a assistir à teatralização da vida de Brites de Almeida, conhecida pela sua bravura e coragem na Batalha de Aljubarrota, que mistura sátira, humor e um toque contemporâneo, que dá voz a uma personagem descontraída e hilariante.

Uma apresentação recheada de momentos divertidos que promete maravilhar!…

Professores envolvidos

Ana Pinto [Atividades Lúdico Expressivas] . Carlos Sampaio [Educação Física] . Dulce Tavares [Inglês] . Irene Lopes [Música]

Assista a este episódio e aos restantes 7, cujas apresentações decorrem até dia 30 de maio 2019.

Faça uma viagem pela História de Portugal!

https://expressavivenelas. myportfolio.com/aljubarrota