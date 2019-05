Projeto “Expressa-te e Vive!” . Ano letivo 2018/2019 – Município de Nelas

Projeto “Expressa-te e Vive”, ano letivo 2018/2019

Longe os Ventos encontram Paz . D. Pedro e D. Inês de Castro . séc. XIV . 08 maio 2019 . 20h30 Largo da Igreja, Vale de Madeiros

Alunos do 1º CEB de Vale de Madeiros . Turmas 1º, 3º e 4º anos

A Dulce, elemento da Família SEC, convida-o a assistir a este fantástico episódio da História de Portugal, que recria a história de amor de Pedro e Inês, com a intervenção de D. Afonso IV, D. Beatriz, D. Constança, as aias, Álvaro Gonçalves e Diogo Pacheco, enfatizando os valores morais, socais e familiares, com muita música e apontamentos em inglês.

Professores envolvidos:

Carla Loureiro [Música] . Carlos Sampaio [Educação Física] . Cristiana Cardoso [Atividades Lúdico Expressivas]. Márcia Bettencourt Cardoso [Inglês]

Assista a todos os episódios desta surpreendente apresentação e faça uma viagem pela História de Portugal!

https://expressavivenelas. myportfolio.com/pedro-ines