Projeto MELE apresentado sábado na Câmara de Lamego

O Salão Nobre da Câmara Municipal de Lamego acolhe no próximo sábado, dia 26, pelas 16 horas, a apresentação oficial do Projeto MELE “Da memória escrita à leitura do espaço: Pedro de Barcelos e a identidade cultural do Norte de Portugal”, sedeado na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Este ato encerrará com a celebração de um acordo de colaboração entre esta Câmara Municipal e o Projeto MELE que visa estabelecer uma cooperação de índole científica, educacional e formativa com vista ao estudo, valorização e divulgação da memória do Conde D. Pedro no concelho de Lamego.

Primeiro filho de D. Dinis, embora ilegítimo, D. Pedro Afonso, mais tarde III conde de Barcelos, “é o mais controverso e incerto autor português medieval”, nas palavras de Maria do Rosário Ferreira, investigadora responsável e doutora em Literatura Portuguesa pela Universidade de Coimbra.

Após a realização desta sessão, é inaugurada na Galeria de Arte do Solar da Porta dos Figos – Castelo de Lamego, a exposição “Vida e Obra de Dom Pedro Afonso, Conde de Barcelos e Senhor de Lalim”. A entrada é livre.