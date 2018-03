Projeto “Memórias com Histórias” assinala 10 anos de existência

O projeto “Memórias com Histórias” assinala, em 2018, dez anos de existência.

Destinado ao público sénior das instituições particulares de solidariedade social (IPSS), o projeto teve início em 2008 com o propósito de contar histórias e tradições que fazem parte do imaginário deste público.

Os dez anos do projeto vão ser assinalados com o espetáculo “Memórias de lá para Cá”, que terá lugar no cineteatro João Ribeiro, no dia 24 de março, pelas 14h30.

Ao palco irão subir cerca de 60 participantes, entre utentes, monitores e técnicos, do Centro Social de Cambra, do Centro Social de Campia, do Centro Social e Paroquial de Fataunços, do Centro Social e Paroquial de Queirã, da Associação Social, Cultural e Desportiva de São Miguel do Mato, da Santa Casa da Misericórdia de Vouzela e da Universidade Sénior de Vouzela.

O contributo de cada instituição será o de recuperar uma atividade realizada ao longo dos dez anos de projeto.

O espetáculo tem entrada livre.