PROJETO “OLHAR + PARA QUEM CUIDA” VISA A CAPACITAÇÃO DE CUIDADORES INFORMAIS E FORMAIS

Em Portugal tem-se verificado um aumento do índice de envelhecimento com valores bastante significativos na região de Viseu (Índice de envelhecimento 2001 –

88,9%; 2011 – 116,9%; 2016 – 142,3%). Perante este cenário, e considerando a missão da Escola Superior de Saúde (ESSV) do Instituto Politécnico de Viseu (IPV), foi elaborado o projeto OLHAR+ para quem cuida, que visa dar resposta às necessidades da comunidade promovendo a humanização e parceria dos cuidados de saúde através da capacitação dos cuidadores informais e formais no sentido da promoção do bem-estar e da qualidade de vida das pessoas.

Assim, e porque a ESSV é uma instituição de ensino, preocupada e “aberta” à comunidade apresentou, no âmbito do Orçamento Participativo Jovem 2018, o projeto “OLHAR + para quem cuida” que atualmente se encontra em desenvolvimento. A iniciativa tem como objetivos: i) Identificar as necessidades prioritárias dos cuidadores formais e informais de pessoas em situação de dependência; ii) Capacitar os cuidadores formais e informais no cuidado à pessoa em situação de dependência.

Para concretizar estes objetivos pretende-se, com recurso aos laboratórios práticos da ESSV, receber as famílias, cuidadores informais e formais para formação (da informação ao treino) sobre procedimentos e técnicas de saúde, designadamente posicionamentos, transferências, mobilizações, cuidados de higiene, alimentação, sono, medicação, entre outras. Estas sessões de promoção da saúde e melhoria dos cuidados de saúde serão realizadas pelos estudantes de enfermagem, supervisionadas por docentes da Escola Superior de saúde do IPV.

A primeira sessão do projeto, “Cuidados de higiene e conforto à pessoa dependente”, que decorreu no dia 13 de março, incidiu sobre a capacitação dos cuidadores sobre as finalidades e melhores técnicas/procedimentos a adotar na prestação de cuidados de higiene por forma a atingir o melhor conforto para a pessoa dependente e para o cuidador.

A próxima sessão, “Posicionamentos no leito e transferências”, decorre já no dia 3 de abril, às 15horas, nos laboratórios da Escola Superior de Saúde de Viseu .

Outras sessões estão planeadas com temáticas como “Prevenção das úlceras por pressão” (8 de maio), “Eliminação – vesical e intestinal” (29 de maio), “Higiene oral” (12 de junho), “Alimentação” (12 de junho), “Prevenção de acidentes/quedas” (18 de setembro), “Gestão da terapêutica” e “Cuide de si próprio” (ambas no dia 9 de outubro).

Os cuidadores poderão inscrever-se acedendo ao link elencado na página da ESSV: http://www.essv.ipv.pt/

A entidade responsável do projeto é a Escola Superior de Saúde de Viseu do IPV, tendo como coordenadoras as professoras Rosa Martins e Odete Amaral e o apoio dos estudantes do 4º ano do curso de Enfermagem. Parceiros: Município de Viseu, Juntas de Freguesia, Centro Hospitalar Tondela-Viseu e Agrupamento de Centros de Saúde.