Projeto Promoção do Sucesso Educativo tem início em Castro Daire

O município de Castro Daire deu início à execução do projeto Promoção do Sucesso Educativo em Viseu Dão Lafões, que resultou da aprovação de uma candidatura à Prioridade de Investimento 10.1 – Programa Centro 2020, um investimento na ordem dos 336.600,00€.

Este projeto tem como objetivo global aumentar as taxas de sucesso escolar e combater o abandono escolar no território Viseu Dão Lafões e em todos os seus Agrupamentos de Escolas.

Tendo como destinatários os alunos com necessidades educativas, dificuldades de aprendizagem e em situação de absentismo/abandono escolar, este projeto está estruturado de acordo com as seguintes 3 subatividades:

– Prevenção e Mediação para o Sucesso

– Incluir e Inovar

– Cultura Musical e Sucesso Educativo

Através deste projeto, foi criada uma equipa multidisciplinar itinerante de apoio às Escolas do 1º CEB para dar resposta às problemáticas sociais identificadas pelos professores no quotidiano educativo, tendo em vista o acompanhamento psicológico e social das crianças, fazendo a ponte com as suas famílias e demais serviços da comunidade. A subatividade Incluir e Inovar consiste num serviço de apoio terapêutico em modalidade colaborativa para o acompanhamento aos alunos com Necessidades Educativas. A equipa é constituída por um terapeuta da fala, um terapeuta ocupacional e um psicomotricista.

Considerando que o ensino da música e das artes em geral constitui um pilar fundamental no desenvolvimento do ser humano, criou-se a atividade Cultura Musical e Sucesso Educativo. Esta atividade constitui uma nova oferta educativa de educação pelas artes, com um currículo inovador e adapado às motivações dos alunos e que contribuirá para melhorar os seus resultados escolares, através ensino especializado da música.

Este projeto, aprovado para 3 anos, resulta de uma aposta estratégica na educação e traduz um trabalho de cooperação e parceria entre entidades, numa lógica de complementariedade entre objetivos, intervenções e financiamentos.