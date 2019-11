Projeto que pretende inovar no setor imobiliário recebe 50 mil euros do ESA BIC Portugal

O projeto “Localista”, focado no desenvolvimento de uma solução digital inovadora para o setor imobiliário, recebeu um financiamento de 50 mil euros do Business Incubation Center da Agência Espacial Europeia em Portugal (ESA BIC Portugal).

O “Localista” é liderado pelo docente e investigador da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), no âmbito do Programa MIT Portugal, João Fonseca Bigotte, e pretende mudar o paradigma na compra e venda de casas.

Hoje em dia, a informação disponibilizada nos websites imobiliários, um dos principais meios de pesquisa, «centra-se em dois critérios – descrição das características do imóvel e indicação do preço -, negligenciando um fator de decisão crucial – a localização. A nova solução irá permitir comparar a localização dos imóveis de forma objetiva, traduzindo a facilidade de acesso a equipamentos e serviços que uma dada localização permite, ou seja, vamos fornecer um índice de atratividade (de A a E, de forma semelhante às classes de eficiência energética)», explica João Fonseca Bigotte.

Assim, será possível que cada utilizador «encontre o imóvel mais adequado aos seus interesses, avaliando a localização deste em função das suas preferências de mobilidade e de qualidade/estilo de vida, por exemplo, o acesso a meios de transporte públicos, a proximidade a escolas, a zonas verdes ou a zonas de entretenimento, etc.», explicita o investigador do Centro de Investigação do Território, Transportes e Ambiente (CITTA).

Para tal ser possível, «reunimos um conjunto de dados de diversas fontes, muitos deles georreferenciados, mas a grande inovação consiste em incorporar tecnologias espaciais, que no nosso caso respeitam a dados de satélite de observação da Terra, para conseguirmos determinar este nosso índice de atratividade de uma determinada localização», refere.

O projeto, que conta já com o interesse de duas das cinco maiores agências de mediação imobiliária nacionais em realizar um projeto-piloto, irá traduzir-se numa ferramenta «muito útil, quer para os agentes imobiliários que para o consumidor final, porque, atualmente, uma das grandes dificuldades de um mediador imobiliário é conseguir perceber o que é que o cliente pretende exatamente e, por isso, muitas vezes mostra imóveis que não correspondem às expectativas de quem procura. Podemos dizer que o Localista vai facilitar a comunicação entre o mediador e o cliente. Para o mediador, permite efetuar uma melhor qualificação do cliente e uma melhor pré-seleção de imóveis a visitar. Para o cliente, permite encontrar e comparar imóveis mais adequados às suas expectativas», nota ainda João Fonseca Bigotte.

O programa ESA BIC, promovido pela Agência Espacial Europeia em vários países-membros, é coordenado em Portugal pelo Instituto Pedro Nunes (IPN). Este programa destina-se a apoiar financeiramente o desenvolvimento tecnológico de protótipos de soluções inovadoras, com elevado potencial de mercado, que incorporem tecnologias espaciais e/ou dados de satélite de observação da Terra.