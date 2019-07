Nos dias 25 e 26 de julho, a Escola da Guarda, através do Centro de Formação de Portalegre, realiza mais uma edição do projeto “Recrutas de Palmo e Meio”, no qual irão participar 40 crianças e jovens da União de Freguesias de Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso, com idades compreendidas entre os 10 e os 16 anos.

O projeto consiste numa demonstração e participação, devidamente adaptada, na Formação Geral Militar do Curso de Formação de Guardas, proporcionando um conjunto de experiências relacionadas com a vivência na Guarda Nacional Republicana, contribuindo assim para um conhecimento mais profundo da Instituição, bem como para enriquecimento moral e cívico dos participantes, enquanto cidadãos.

Esta iniciativa decorre desde 2015 e efetua uma abordagem a várias matérias do foro militar, das quais se destacam:

ü Ordem Unida – movimentos básicos de ordem unida;

ü Técnica Individual de Combate – sinais de combate, camuflagem e disciplina de ruídos e brilhos;

ü Topografia – técnicas de orientação por processos expeditos e realização de circuito prático;

ü Luta e Defesa Pessoal;

ü Educação Física e Desportos – jogos coletivos e treino em circuito;

ü Saúde e Socorrismo – conceitos gerais de primeiros-socorros.